Япония направила несколько танкеров с излишками СПГ в Европу, заявил глава японского Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Несколько танкеров с СПГ... уже направляются в Европу с тем, чтобы достигнуть пункта назначения в феврале», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, ещё несколько танкеров направятся в Европу в марте.

Он добавил, что в вопросах поставок топлива в страдающую от нехватки газа Европу энергетическая безопасность Японии будет всегда стоять на первом месте.

По данным на 8 февраля, цены на газ в Европе опускались ниже $900 за 1 тыс. куб. м.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции в США отметил, что Евросоюз не верит в возможность полного прекращения газовых поставок из России.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.