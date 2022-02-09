Чижов: в случае введения санкций в отношении России европейцам придётся топить дровами

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В случае введения санкций в отношении России в энергетической сфере европейцы будут вынуждены топить дровами. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

По словам Чижова, цель организованной властями Евросоюза антироссийской кампании состоит в подготовке общественного мнения «к тому, что могут быть введены якобы «вынужденные» санкции, и в результате таких шагов своего руководства европейцам придётся топить дровами».

ЕС сегодня не может полностью заменить российский газ другим энергоресурсом, заявил он.

Чижов также отметил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь отвечает интересам европейских потребителей.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции в США сообщил, что Евросоюз не верит в возможность полного прекращения газовых поставок из России.

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