В ФРГ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с заполненностью газохранилищ

Ситуация с заполненностью газохранилищ в Германии вызывает обеспокоенность, заявила представитель Минэкономики ФРГ.

«Конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», — приводит РИА Новости слова представителя на брифинге.

По её словам, уровень заполненности германских хранилищ на данный момент составляет 35—36%.

Представитель министерства отметила, что решение об увеличении поставок является рыночным вопросом и не зависит от государства.

Ранее российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщила, что из газовых хранилищ Европы отобрано уже 85% закачанного летом газа.