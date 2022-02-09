В ФРГ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с заполненностью газохранилищ

Короткая ссылка
Ситуация с заполненностью газохранилищ в Германии вызывает обеспокоенность, заявила представитель Минэкономики ФРГ.
В ФРГ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с заполненностью газохранилищ
  • Gettyimages.ru

«Конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», — приводит РИА Новости слова представителя на брифинге.

По её словам, уровень заполненности германских хранилищ на данный момент составляет 35—36%.

Представитель министерства отметила, что решение об увеличении поставок является рыночным вопросом и не зависит от государства.

Ранее российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщила, что из газовых хранилищ Европы отобрано уже 85% закачанного летом газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить