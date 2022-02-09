В ФРГ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с заполненностью газохранилищ
- Gettyimages.ru
«Конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», — приводит РИА Новости слова представителя на брифинге.
По её словам, уровень заполненности германских хранилищ на данный момент составляет 35—36%.
Представитель министерства отметила, что решение об увеличении поставок является рыночным вопросом и не зависит от государства.
Ранее российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщила, что из газовых хранилищ Европы отобрано уже 85% закачанного летом газа.