Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива из-за санкций усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Великобритания.

Об этом пишет газета The Telegraph.

Как отмечается, до недавнего времени Россия была для Великобритании крупным поставщиком использующихся для отопления древесных гранул, однако теперь британские импортёры пытаются в срочном порядке найти альтернативные источники закупок.

По данным издания, прекращение поставок гранулированной древесины из России на фоне новых санкций приведёт к резкому увеличению цен за отопление для владельцев котлов, работающих на биотопливе.

Ранее сообщалось, что полный отказ от российских энергоносителей приведёт Швейцарию к потере 4% ВВП и обойдётся каждому жителю страны в 3 тыс. франков ежегодно.

Кроме того, в ФРГ рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти.

Как отмечалось, отказ Германии от российского газа может грозить переносом производства за рубеж и нехваткой топлива для отопления.

Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России, в беседе с RT назвал действия Германии «выстрелом себе в ногу».