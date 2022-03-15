The Telegraph: прекращение поставок топлива из России усугубляет энергокризис в Британии
Об этом пишет газета The Telegraph.
Как отмечается, до недавнего времени Россия была для Великобритании крупным поставщиком использующихся для отопления древесных гранул, однако теперь британские импортёры пытаются в срочном порядке найти альтернативные источники закупок.
По данным издания, прекращение поставок гранулированной древесины из России на фоне новых санкций приведёт к резкому увеличению цен за отопление для владельцев котлов, работающих на биотопливе.
Ранее сообщалось, что полный отказ от российских энергоносителей приведёт Швейцарию к потере 4% ВВП и обойдётся каждому жителю страны в 3 тыс. франков ежегодно.
Кроме того, в ФРГ рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти.
Как отмечалось, отказ Германии от российского газа может грозить переносом производства за рубеж и нехваткой топлива для отопления.
Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России, в беседе с RT назвал действия Германии «выстрелом себе в ногу».