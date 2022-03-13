SonntagsZeitung: каждый житель Швейцарии лишится 3 тыс. франков за отказ от российского газа

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Полный отказ от российских энергоносителей приведёт Швейцарию к потере 4% ВВП и обойдётся каждому жителю страны в 3 тыс. франков ежегодно. Об этом в интервью SonntagsZeitung заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен.
SonntagsZeitung: каждый житель Швейцарии лишится 3 тыс. франков за отказ от российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © Nina Von kerman / EyeEm

«Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию», — заявил Абрахамсен.

По его словам, экономика Швейцарии восстанавливается после спада из-за коронавируса, так что этот рост поможет «пережить рецессию».

Эксперт подчеркнул, что «поэтапный отказ от российских энергоресурсов выполним, но для этого придётся воспользоваться собственными топливными резервами, при этом подорожания не избежать».

Ранее в ФРГ рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти.

Как отмечалось, отказ Германии от российского газа может грозить переносом производства за рубеж и нехваткой топлива для отопления.

Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России, в беседе с RT назвал действия Германии «выстрелом себе в ногу».

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