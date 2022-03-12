Член Общественной палаты России Данюк назвал действия ФРГ «выстрелом себе в ногу»

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минэкономики ФРГ, вице-канцлера Роберта Хабека о том, что к осени Германия планирует стать независимой от российского угля, а к концу года — от российской нефти.
Член Общественной палаты России Данюк назвал действия ФРГ «выстрелом себе в ногу»
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«С точки зрения здравого смысла то, что делает Германия, это выстрел себе в ногу. Выстрел в свою промышленность, в бизнес, выстрел по простым домохозяйствам», — отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что российский газ в Германии на сегодня обеспечивает на 30% «как раз тот газ, без которого энергетическая безопасность Германии просто не сможет существовать».

«Эти 30% заместить Германия не сможет никак и нигде: ни американским сланцевым газом, ни газом из Норвегии (потому что не хватит мощностей), ни тем более альтернативной энергетикой», — уверен Данюк.

По мнению эксперта, это может закончится энергетическим коллапсом ФРГ.

Ранее в Германии рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти.

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