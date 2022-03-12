Член Общественной палаты России Данюк назвал действия ФРГ «выстрелом себе в ногу»
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
«С точки зрения здравого смысла то, что делает Германия, это выстрел себе в ногу. Выстрел в свою промышленность, в бизнес, выстрел по простым домохозяйствам», — отмечает эксперт.
Он подчеркнул, что российский газ в Германии на сегодня обеспечивает на 30% «как раз тот газ, без которого энергетическая безопасность Германии просто не сможет существовать».
«Эти 30% заместить Германия не сможет никак и нигде: ни американским сланцевым газом, ни газом из Норвегии (потому что не хватит мощностей), ни тем более альтернативной энергетикой», — уверен Данюк.
По мнению эксперта, это может закончится энергетическим коллапсом ФРГ.
Ранее в Германии рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти.