В ФРГ рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти
- Gettyimages.ru
- © Christian Ender
«Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти», — сказал Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Вместе с этим он отметил, что ситуация с газом сложнее, так как у Германии нет своих мощностей по импорту СПГ.
8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.
По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.
Главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к снижению зависимости от российских энергоносителей.