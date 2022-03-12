В ФРГ рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти

К осени Германия планирует стать независимой от российского угля, а к концу года — от российской нефти, заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

«Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти», — сказал Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вместе с этим он отметил, что ситуация с газом сложнее, так как у Германии нет своих мощностей по импорту СПГ.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к снижению зависимости от российских энергоносителей.