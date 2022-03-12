В Ливии заявили о неготовности заменить российскую нефть своей на рынке ЕС в ближайшие годы

На данный момент Ливия не может заменить российскую нефть для Европы, такой вариант будет возможен только через пять-семь лет, заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун.

«Ливия не может стать заменой в настоящее время, может быть, через пять или семь лет», — цитирует РИА Новости Ауна.

Ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии США Райан Ситтон заявил, что миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заменить Россию на рынке нефти.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей.