В Ливии заявили о неготовности заменить российскую нефть своей на рынке ЕС в ближайшие годы
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«Ливия не может стать заменой в настоящее время, может быть, через пять или семь лет», — цитирует РИА Новости Ауна.
Ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии США Райан Ситтон заявил, что миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заменить Россию на рынке нефти.
8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.
По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.
Главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей.