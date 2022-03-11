Экс-чиновник США Ситтон: замена доли России на рынке нефти займёт пять — десять лет
«Сколько времени потребуется остальному миру прежде, чем он сможет произвести 10 млн баррелей нефти, которые производит Россия? Мы говорим о пяти, десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все 10 млн баррелей», — цитирует Ситтона РИА Новости.
Он отметил выгодную позицию Китая на рынке энергетики в настоящее время.
«Китай в очень выгодной позиции, поскольку Китай сейчас как единственный клиент России может практически диктовать, какую цену они хотят заплатить за эту нефть, поскольку других покупателей нет», — отметил Ситтон.
8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.
По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.
Главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей.