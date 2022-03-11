Экс-чиновник США Ситтон: замена доли России на рынке нефти займёт пять — десять лет

Миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заменить Россию на рынке нефти. Об этом заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии США Райан Ситтон.

«Сколько времени потребуется остальному миру прежде, чем он сможет произвести 10 млн баррелей нефти, которые производит Россия? Мы говорим о пяти, десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все 10 млн баррелей», — цитирует Ситтона РИА Новости.

Он отметил выгодную позицию Китая на рынке энергетики в настоящее время.

«Китай в очень выгодной позиции, поскольку Китай сейчас как единственный клиент России может практически диктовать, какую цену они хотят заплатить за эту нефть, поскольку других покупателей нет», — отметил Ситтон.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей.