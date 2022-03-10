Страны G7 будут стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей

Главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей. Об этом сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Немедленно изменить курс в этой сфере будет сложно, однако все участники встречи согласись в будущем стремиться к сдерживанию зависимости», — цитирует ТАСС Хагиуду.

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что в Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.