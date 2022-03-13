Das Erste: отказ ФРГ от российского газа грозит переносом производства за границу

Отказ Германии от российского газа может грозить переносом производства за рубеж и нехваткой топлива для отопления, следует из материала Веры Вольфсккампф для Das Erste.

По словам автора материала со ссылкой на данные Института Брейгеля в Брюсселе, без особых затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, которое составляет порядка 40% от всего потребления. При этом поставки газа из Норвегии, Северной Африки, а также СПГ из США и Катара заменят только половину нужного объёма.

«Остаётся только отключить отопление домов. Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5% газа, используемого для отопления», — приводит издание слова экономиста Георга Захманна.

Однако промышленность должна обеспечивать большую долю. В связи с этим Захманн предположил, что производство вынуждено будет переехать из Германии за границу.

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