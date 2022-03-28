«На российский рубль»: Путин поручил до 31 марта изменить валюту платежей за газ

Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта изменить на рубли валюту платежа за газ для недружественных стран. Как ранее отмечал президент, в условиях санкций использование долларов и евро в таких операциях больше не имеет смысла для Москвы. В Евросоюзе уже заявили о нежелании рассчитываться за энергосырьё в рублях. Однако в Кремле подчёркивают, что РФ не планирует заниматься благотворительностью и поставлять топливо бесплатно. По мнению экспертов, сейчас у Европы нет возможности полностью отказаться от российского газа. При этом ещё до перехода на оплату в рублях в ЕС обозначили намерение организовать централизованные закупки сырья. Таким образом, расплачиваться в российской валюте придётся только одному единому контрагенту, а не всем странам региона, отмечают аналитики.

Президент России поручил правительству, Центральному банку и «Газпрому» до 31 марта перевести на рубли все расчёты за поставки природного газа в недружественные страны. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания Владимира Путина с членами кабмина.

«Реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», — отмечается в документе.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер.

О планах изменить валюту платежа за российский газ Путин объявил ещё 23 марта. По словам президента, санкционная риторика коллективного Запада перечеркнула доверие к валютам Евросоюза и США. На этом фоне рассчитываться за энергосырьё долларами и евро для Москвы «не имеет уже никакого смысла», считает российский лидер.

Глава государства поручил предоставить зарубежным партнёрам возможность совершать сделки в рублях и покупать российскую валюту на внутреннем рынке РФ. «Газпром», в свою очередь, должен будет внести изменения в действующие контракты на поставку газа.

«Хочу отдельно отметить, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика», — подчеркнул Путин.

AP

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В Европе тем временем заявили о нежелании переходить на рублёвые расчёты при покупке российского газа. Как подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС не позволит проводить такие сделки, поскольку это является нарушением текущих контрактов. Канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон также отметили, что уже заключённые соглашения подразумевают плату за газ в валюте.

Вместе с тем Москва не станет поставлять газ бесплатно, если страны Европы откажутся от оплаты рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — отметил Песков.

На этом фоне некоторые европейские политики призывают полностью отказаться от закупок российского газа. Например, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Евросоюз должен ввести полное эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Об этом пишет ТАСС. В то же время, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью Sky News Arabia не исключил, что в течение двух лет Европа сможет перестать импортировать газ из России.

Впрочем, как полагают в Еврокомиссии, зависимость ЕС от энергоресурсов из РФ будет сохраняться ещё минимум на протяжении пяти лет. С таким заявлением выступил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — считает представитель Еврокомиссии.

По последним оценкам Евростата, в общей структуре импорта газа ЕС на долю российского топлива приходится примерно 41%. При этом активнее всего данный вид сырья у Москвы закупают Польша (55% поставок идут из РФ), Германия (66%), Болгария (75%), Словакия (85%), Эстония (93%), Финляндия (98%), а также Латвия и Чехия (100%).

На этом фоне у Европы сегодня нет возможности быстро отказаться от российского газа. Таким мнением в разговоре с RT поделился эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«В случае прекращения поставок из РФ перераспределить рынки глобального сбыта газа не получится, и в мировом энергобалансе образуется огромная дыра. Вместо нас на европейский рынок газа никто не придёт, и судя по категоричному тону российского правительства, у ЕС в этом вопросе остаётся всё меньше возможностей для манёвра», — считает Юшков.

Расчётный механизм

В текущих условиях страны Евросоюза планируют перейти к централизованным закупкам газа для всего ЕС. Такое решение в Еврокомиссии объясняют желанием ослабить конкуренцию между странами региона на рынке и тем самым оказать давление на стоимость топлива.

«Мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки», — отмечала Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, инициатива не приведёт к желаемому эффекту, уверен Игорь Юшков. По его словам, сегодня на газовом рынке европейские государства по большей части конкурируют не между собой, а со странами Азии. Таким образом, общие закупки сырья не отразятся на динамике цен, подчеркнул специалист.

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Между тем, создание единой системы импорта газа может облегчить переход на рублёвые расчёты, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Когда в Европе будет создан единый контрагент, все контракты по закупкам газа будут автоматически пересмотрены, а «Газпром» будет настаивать на обновлении порядка оплаты. Думаю, в конечном итоге ЕС перейдёт на рубли, так как у него не останется другого выхода. При этом с помощью единого агента Европе будет удобнее рассчитываться за газ в новой валюте и потом уже распределять сырьё внутри союза», — объяснил собеседник RT.

Бонус для рубля

Любопытно, что после решения президента изменить порядок расчётов за газ российская валюта заметно укрепилась по отношению к американской и европейской. Так, если ещё 23 марта курсы доллара и евро на Московской бирже достигали 104,7 и 115 рублей соответственно, то в понедельник, 28 марта, показатели опускались ниже 90 и 98 рублей.

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«Инициатива означает 100% продажу экспортной выручки, что во многом должно поддержать рубль. Более того, подобная схема позволяет обезопасить те средства, которые приходят к нам за поставляемый газ. Сейчас может возникнуть ситуация, при которой европейский покупатель перевёл деньги, а они на фоне санкций зависли в каком-нибудь банке», — отметил в беседе с RT начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

По его мнению, скорее всего, европейцы буду менять доллары и евро на рубли по рыночному курсу, который будет формироваться из соотношения спроса и предложения на валютном рынке. При этом есть несколько вариантов установления цены в контракте, считает эксперт.

«Первый вариант: цена прописана в долларах, но газ оплачивается по текущему курсу на момент покупки рублей. При таком раскладе иностранным компаниям будет выгоден более крепкий рубль, так как в этом случае газ для них будет стоить дешевле. Второй вариант: цена в контракте установлена в рублях. Это более выгодный для нас вариант, так как мы сами сможем определять комфортный валютный коридор. Логика продаж в целом может быть построена по принципу покупок облигаций федерального займа», — отметил Шеин.