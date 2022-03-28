Песков напомнил, что бесплатно поставлять газ Европе Россия не собирается

Российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли, о бесплатных отгрузках речи быть не может, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», — сказал представитель Кремля.

Пескову задали вопрос, как будет реагировать Россия, если Европа откажется платить в рублях.

«Будем решать вопросы по мере их поступления. То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Всё-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — ответил он.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

В российском Минфине отметили, что решение позволит топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.