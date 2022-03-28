Путин поручил кабмину, ЦБ и «Газпрому» к 31 марта изменить валюту платежа за газ на рубли

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина.

«Реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», — говорится в поручении.

Доложить об этом они должны 31 марта.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер.

23 марта российский президент заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

В Минфине России отметили, что перевод расчётов за российский газ в рубли позволит топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи.