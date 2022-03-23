Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли

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Президент России Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в рублях.
Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimirovic

«Поставлять наши товары и в ЕС, в США, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла, поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнём с природного газа, по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что речь идёт об отказе от использования от «всех скомпрометировавших себя валют».

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