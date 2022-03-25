В условиях санкций Запада решение России перейти на рублёвые расчёты за газ с недружественными государствами было очевидным. Таким мнением в интервью RT и РИА Новости поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, западные страны сами осложнили Москве операции в долларах и евро, и теперь им придётся изыскивать возможности для оплаты энергосырья. В Европе инициативу Кремля назвали неприемлемой и заявили о нежелании проводить сделки в рублях. Впрочем, отказаться от российского газа Евросоюзу будет тяжело, считает Медведев. Более того, в этом в случае Москва начнёт перенаправлять топливные поставки в Азию, добавил зампред Совбеза.

Россия продолжит продавать газ странам Запада, но всю оплату будет принимать только в рублях. Об этом в интервью RT и РИА Новости заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нам сказали: «Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчёты в долларах и в евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков, во всяком случае части из них, использовать нельзя. Ну и чего они хотят?» — сказал Медведев.

По его словам, единственное законное платёжное средство на территории России — это рубль. Таким образом, решение проводить расчёты за газ именно в национальной валюте является очевидным, считает зампред Совбеза.

«В этом случае мы говорим: раз всё остальное схлопнулось, платите рублями. Вот пусть изыскивают возможности платить. Но сейчас там идут на эту тему консультации. Как эта схема будет работать, поживём — увидим. Но в ней есть прямая логика», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Есть прямая логика»: Медведев назвал очевидным решение России перевести оплату за газ для стран Запада в рубли

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последний месяц против России было введено почти 4,9 тыс. ограничений. Первые рестрикции коснулись компаний и банков страны, а позже семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Также ограничения затронули авиационную отрасль и торговлю. Евросоюз при этом остановил сертификацию газопровода «Северный поток — 2», а США и Великобритания отказались закупать у Москвы энергоресурсы. Одновременно многие международные компании объявили об уходе из России, а почти половина золотовалютных резервов ЦБ (на $300 млрд) оказалась заморожена.

Как заявил 23 марта президент России Владимир Путин, санкционная риторика коллективного Запада перечеркнула доверие к валютам Евросоюза и США. На этом фоне Москва собирается полностью отказаться от использования долларов и евро при расчётах за газ.

«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли», — объявил глава государства на совещании с правительством.

Москва намерена предоставить всем зарубежным покупателям возможность совершать сделки в рублях и покупать российскую валюту на внутреннем рынке РФ, подчеркнул Путин. До конца марта кабмину и Центробанку поручено определить порядок таких операций. «Газпром», в свою очередь, должен будет внести изменения в действующие контракты.

В Европе тем временем заявили о нежелании переходить на рублёвые расчёты при оплате российского газа. Как подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС не позволит проводить такие сделки, поскольку это является нарушением контракта.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим действовать в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — приводит Reuters слова главы ЕК.

AFP

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Вместе с тем отказаться от закупок российских энергоресурсов Европе будет сложно, считает Дмитрий Медведев. По его словам, сегодня примерно 40% газа в ЕС поступает именно из России. Кроме того, на долю Москвы приходится почти треть поставок нефти в страны Евросоюза.

«Пока покупают — пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся… Захотят избавиться — избавятся. Вопрос только в том, в какой перспективе. Мы тоже должны думать о том, что с этим делать», — заявил Медведев.

Как отметил зампред Совбеза, если европейские страны всё же решатся ввести эмбарго на импорт сырья из РФ, Россия начнёт перенаправлять нефть и газ в другие регионы мира. В частности, власти рассматривают азиатские рынки, добавил Дмитрий Медведев.

Тяжёлый выбор

В настоящий момент оплата газовых поставок за российскую валюту является затруднительной для Европы. Об этом RT рассказал аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, покупка рублей осложнена санкциями, а соответствующие механизмы банковских операций и страхования рисков пока ещё не отработаны.

«Вероятно, столкнувшись с данными проблемами, потребители станут искать какие-либо компромиссные варианты оплаты. Может быть, начнут использовать третьих лиц, не связанных санкциями. Однако значительная часть покупателей, вероятно, так или иначе примет рублёвую схему, поскольку нельзя быстро и существенно уменьшить потребление газа из России», — считает Гойхман.

AFP

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В случае официального отказа Европы покупать российский газ за рубли Москва может полностью прекратить поставки странам региона всех энергоресурсов, включая нефть и уголь. Таким мнением в разговоре с RT поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в настоящий момент европейцы уже пытаются заместить поставки российского газа углём. Однако и этот вид топлива Евросоюзу преимущественно продаёт Москва.

«Без наших угля и газа часть европейских предприятий останутся без отопления, а людям будет подаваться тепло, достаточное только для поддержания 10—15 градусов тепла в квартире. Поэтому сейчас отказ от нашего газа грозит европейцам радикальным ухудшением качества жизни», — считает Юшков.

Более того, по его мнению, решение Евросоюза ввести эмбарго на импорт российского газа спровоцирует панику на мировом рынке. В результате стоимость топлива начнёт расти ещё сильнее, а издержки в конечном итоге понесут покупатели и конечные потребители сырья.

«В целом для Европы сейчас настал момент выбора: они могут подписать допсоглашение и признаться в том, что пока не могут отказаться от российского газа. Либо они реально откажутся и понесут серьёзные потери. То есть поручение президента в какой-то степени должно отрезвить их санкционный запал», — заключил Игорь Юшков.