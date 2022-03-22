«Самолёты остаются»: авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 воздушных судов

По данным Минтранса, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных самолётов, бывших в лизинге. При этом около 80 воздушных судов РФ были арестованы за границей из-за санкций. По словам министра транспорта Виталия Савельева, Москва хочет договориться с западными владельцами лайнеров об их выкупе, однако зарубежные партнёры пока отказываются от диалога. Как отмечают эксперты, перерегистрация самолётов в России позволит национальным перевозчикам сохранить авиапарк и по-прежнему осуществлять рейсы внутри страны. В то же время специалисты заявляют о необходимости ускоренного развития собственного авиастроения для минимизации рисков.

Почти 800 арендуемых российскими авиакомпаниями самолётов уже переведены в национальный реестр. Об этом во вторник, 22 марта, заявил министр транспорта страны Виталий Савельев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Мы их страхуем в российских перестраховочных компаниях, при ЦБ которые есть. Самолёты остаются», — рассказал Савельев.

По его словам, сейчас Москва пытается договориться с западными лизингодателями о возможности выкупа авиалайнеров. Вместе с тем, как отметил министр, иностранный бизнес пока не идёт на контакт.

«Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа у них судов в собственность российскими авиакомпаниями. Тем не менее мы надежду не теряем, но мы и не отдаём. Потому что отдать — означает оставить себя без авиации», — подчеркнул глава Минтранса.

Ранее Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации в условиях санкций. Документ, в частности, позволяет регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге (финансовой аренде) у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты лётной годности.

Инициатива призвана помочь авиаперевозчикам страны сохранить парк зарубежных воздушных судов и эксплуатировать их на внутренних линиях. При этом речь не идёт о национализации иностранных самолётов. Об этом в беседе с RT рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

«Перевод самолётов в наш реестр подразумевает, что для этих воздушных судов теперь будут действовать российские нормы по техническому обслуживанию. Это не значит, что компании не будут выплачивать деньги лизингодателям. Выкуп бортов также вполне возможен», — объяснил Янков.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последний месяц против России было введено почти 4,4 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ, а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Одновременно западные страны закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. ЕС при этом ввёл полный запрет на поставки в Россию новых лайнеров, а также на техобслуживание и страхование авиатехники в европейских компаниях. Также Европа потребовала разорвать действующие соглашения об аренде самолётов. Согласно предписанию, лизинговые организации ЕС должны отозвать свои воздушные суда из России до 28 марта.

«Мы запрещаем продажу всех самолётов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведёт к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

РИА Новости

© Александр Гальперин

На момент введения санкций российские компании эксплуатировали в общей сложности 1367 самолётов. В начале марта Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало ряду перевозчиков приостановить международные рейсы в связи с возросшими рисками задержания воздушных судов в других государствах. Тем не менее, по данным Минтранса, 78 авиалайнеров всё же были арестованы за границей.

«Без опасений российские авиакомпании, скорее всего, смогут совершать рейсы только в страны СНГ, Индию и Китай. При этом у россиян по-прежнему остаётся возможность летать в недружественные страны, но сделать это можно будет только посредством стыковочных пересадок», — рассказал RT аналитик содружества авиационных экспертов Aviation Explorer Владимир Карнозов.

На своих крыльях

Как полагает Кирилл Янков, в текущих условиях для ремонта иностранных самолётов часть авиапарка может быть разобрана на запчасти. При этом, как отметил эксперт, у России есть возможность наладить собственное производство некоторых простых деталей.

Более сложные компоненты страна пока сможет покупать через третьи страны, считает Владимир Карнозов. Как напомнил специалист, подобная практика существовала ещё во времена СССР, однако в этом случае запчасти будут стоить дороже. Таким образом, России стоит усиливать политику импортозамещения в авиации, уверен эксперт.

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«Российские самолёты должны быть обеспечены комплектующими отечественного производства. При этом не стоит пока отказываться от иностранных бортов, если те находятся в хорошем лётном состоянии. Нужно продолжать их эксплуатировать и параллельно обновлять парк за счёт российских бортов. Уже сейчас у нас есть Sukhoi Superjet 100 и MC-21. Кроме того, идут разговоры о расконсервации проекта Ту-214», — отметил Карнозов.

Примечательно, что уже в текущем году Россия может произвести 19 самолётов SSJ-100. Для этого у страны есть необходимые зарубежные компоненты, заявил во вторник министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Более того, по его словам, полностью импортозамещённую версию самолёта Sukhoi Superjet 100 планируется сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024-го.

Также до конца 2022 года Объединённая авиастроительная корпорация собирается поставить в подконтрольную эксплуатацию два самолёта МС-21. Как отметил Мантуров, иностранные компании отказались предоставлять России компоненты для производства этих воздушных судов. В результате стране придётся активно заниматься импортозамещением и в данном направлении тоже.

«Даже заранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются. Причём объяснений нет никаких. Но мы сделали вывод, что ждать у моря погоды точно смысла нет, и будем интенсифицировать работу по импортозамещению», — подчеркнул Мантуров.

Кроме того, по словам министра, планируется нарастить темпы производства самолётов Ту-214 на Казанском авиационном заводе до десяти единиц в год. Одновременно завершается модернизация модели Ил-96.