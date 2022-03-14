Воздушный манёвр: Путин подписал закон о регистрации прав на взятые в лизинг иностранные самолёты

Владимир Путин разрешил российским компаниям регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге. Таким воздушным судам будут выдавать отечественные сертификаты лётной годности. Как объясняют эксперты, в условиях вводимых санкций РФ не будет возвращать арендованные лайнеры владельцам за рубеж и оставит их для внутреннего пользования. Специалисты не исключают, что Запад введёт новые ограничения и начнёт арестовывать российские самолёты в других государствах. Впрочем, некоторые иностранные направления будут доступны для отечественных перевозчиков, уверены аналитики.

В понедельник, 14 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации в условиях санкций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Внесённые в Воздушный кодекс РФ поправки дают возможность регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге (финансовой аренде) у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты лётной годности. Это должно помочь авиаперевозчикам страны сохранить парк зарубежных воздушных судов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

«Данный закон подразумевает отказ возвращать лизинговые самолёты обратно их владельцам. В итоге воздушные суда будут переведены в наш реестр и оставлены для полётов по России», — пояснил в беседе с RT аналитик содружества авиационных экспертов Aviation Explorer Владимир Карнозов.

По мнению члена общественного совета при Минтрансе России Кирилла Янкова, принятое решение является вынужденной антисанкционной мерой. Инициатива позволит сохранить необходимый объём авиаперевозок внутри страны, уверен эксперт.

«Традиционно производитель самолёта на протяжении всей его лётной жизни следит за бортом и определяет, как должно проверяться оборудование, какие запчасти ставить. Теперь же часть функций иностранного производителя перейдёт российским специалистам. У нас есть пример Ирана, который тоже в своё время использовал аналогичные методы и не вернул часть самолётов. Эти борта до сих пор летают по территории страны», — добавил Янков в разговоре с RT.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить в отношении России всё новые экономические санкции. Запад реагирует на решение Москвы начать военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние три недели против России было введено более 3,6 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны, а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Одновременно западные страны закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. ЕС при этом ввёл полный запрет на поставки в Россию новых лайнеров, а также на техобслуживание и страхование авиатехники в европейских компаниях. Также Европа потребовала разорвать действующие соглашения об аренде самолётов. Согласно предписанию, лизинговые организации ЕС должны будут отозвать свои воздушные суда из России до 28 марта.

«Мы запрещаем продажу всех самолётов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведёт к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения», — заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

РИА Новости

© Михаил Голенков

По данным Минтранса, сегодня российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолётов, из которых в лизинге находятся 739 воздушных судов. Как предположил Кирилл Янков, в текущих условиях Россия может выкупить часть арендуемых лайнеров у лизингодателей. В противном случае отечественные перевозчики рискуют попасть под ответные ограничения, считает специалист.

«Если мы не вернём эти самолёты или не выкупим их, они вряд ли смогут без последствий полететь за границу. Такой борт может быть арестован, как только покинет пределы страны», — объяснил Янков.

Отметим, что ещё в начале марта Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало ряду российских авиаперевозчиков приостановить международные рейсы. Такое решение в ведомстве объяснили рисками задержания или ареста воздушных судов за рубежом.

Партнёрская помощь

По мнению Владимира Карнозова, в ближайшее время авиацию ждёт «масштабное переформатирование». Вместе с тем специалист не исключает, что российские самолёты всё же смогут летать по некоторым зарубежным направлениям.

«Часть стран, например Китай, Индия и государства СНГ, могут не проявить солидарности с западными санкциями и продолжить без препятствий выпускать эти самолёты из своего воздушного пространства. Но в этом случае необходимы дипломатические переговоры с каждой из стран в отдельности. То есть тут речь идёт о том, что они признают легитимным принятый в России закон о регистрации прав на иностранные суда», — считает Карнозов.

По мнению специалистов, определённые трудности могут возникнуть с обслуживанием и ремонтом иностранных самолётов. Впрочем, как полагает Кирилл Янков, Россия может наладить собственное производство некоторых простых и массовых запчастей. В свою очередь, более сложные детали Москва, скорее всего, будет закупать у третьих стран, предположил эксперт. Похожей оценки придерживается и Владимир Карнозов.

«Некоторые государства могут пойти нам навстречу. Они будут покупать запчасти для нас и потом перепродавать детали нашим авиалиниям. Также мы можем пустить на запчасти часть авиапарка, включая лизинговые борта. Это поможет обеспечивать рынок в первое время, пока стороны будут договариваться либо об ослаблении санкций, либо о поставках запчастей через третьи страны», — заключил специалист.