«Давно ожидаемый отскок»: российские акции резко подорожали на первых торгах после длительного перерыва

24 марта Московская биржа частично возобновила торги акциями российских компаний после почти месячного перерыва. Ценные бумаги при этом начали стремительно дорожать, а фондовые котировки некоторых предприятий поднимались более чем на 20%. Такое положение дел эксперты отчасти связывают с действиями Центробанка. Так, ЦБ запретил иностранцам продавать российские акции и стал самостоятельно выкупать ценные бумаги на фоне санкций Запада. Восстановление фондового рынка положительно отразилось на динамике рубля. Более того, как отмечают аналитики, дополнительную поддержку нацвалюте оказали заявления Владимира Путина. Речь идёт о предложении президента перевести оплату при расчётах за российский газ на рубли.

В четверг, 24 марта, Московская биржа частично возобновила торги акциями российских компаний. Площадка начала проводить операции с ценными бумагами 33 предприятий после почти месячного перерыва.

В ходе торгов большинство акций заметно выросли в цене. Так, в середине дня ценные бумаги некоторых компаний дорожали сразу на 20—30%, а индекс Мосбиржи в определённый момент поднимался на 10,5% и превышал отметку 2761 пункт.

«То, что мы наблюдаем сегодня на российском фондовом рынке, — это давно ожидаемый отскок. После обвала в конце февраля, когда российские бумаги теряли 50—70% своей стоимости, и длительного закрытия биржи такой результат был ожидаем», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, традиционно после ажиотажного роста биржевые котировки стабилизируются, а инвесторы начинают анализировать перспективы компаний и внимательно следят за новостями. Таким образом, дальнейшую динамику фондового рынка во многом будут определять события вокруг Украины, санкционные заявления Запада и ответные антикризисные меры Москвы, считает аналитик. Похожей точки зрения придерживается и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Определяющим фактором для рынка ценных бумаг будет развитие ситуации на Украине. Также инвесторы продолжат следить за риторикой и действиями Центробанка по поддержке рынка. Например, важную роль будет играть то, станет ли ЦБ проводить интервенции на бирже и помогать российским госкомпаниям», — пояснил Суверов в беседе с RT.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последний месяц против России было введено почти 4,4 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и привели к резкому обвалу фондовых котировок и ослаблению нацвалюты. Отметим, что 10 марта курсы доллара и евро впервые за всё время наблюдений поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Для стабилизации обстановки власти одобрили целый комплекс мер. В частности, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. Одновременно правительство отменило НДС для граждан при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки.

Помимо этого, с 28 февраля по поручению ЦБ Московская биржа полностью приостановила торги ценными бумагами. Таким образом Центробанк дал инвесторам время на осмысление ситуации, что позволило избежать ажиотажных распродаж на фондовом рынке, отмечают эксперты.

21 марта Банк России решил возобновить торги облигациями на бирже, а 23-го регулятор сообщил о планах начать с четверга проводить операции с акциями крупных компаний.

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Примечательно, что Центробанк временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги. Более того, в настоящий момент ЦБ сам активно выкупает акции бизнеса. На эти цели в текущем году правительство выделило 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Выделенные из ФНБ средства, скорее всего, поддержали рынок. При этом поскольку нерезидентам пока запрещено продавать бумаги российских эмитентов, объём продаж явно ограничен. В то же время у российских игроков сейчас не так много опций для инвестирования, поэтому вложения в реальные активы, то есть акции — это хороший способ сбережения денег в условиях повышенной инфляции», — объяснил RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Оптимизм для рубля

Российская валюта положительно отреагировала на восстановление рынка акций. Так, в ходе торгов понедельника курс доллара на Московской бирже опускался на 2,3% — до 95,5 рубля. Одновременно курс евро снижался на 2,8% и впервые с 1 марта достигал отметки 105 рублей.

Отметим, что нацвалюта начала заметно укрепляться ещё накануне. По словам экспертов, значимую поддержку рублю оказали заявления Владимира Путина.

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В среду на совещании с правительством президент поручил перевести на рубли все расчёты за российский газ при поставках в недружественные страны. Как отметил Сергей Суверов, в результате такого решения востребованность национальной валюты со стороны иностранного бизнеса может существенно вырасти.

«Теперь, чтобы покупать наш газ, европейские компании должны будут получать рубли. Для этого им нужно будет продать валюту на бирже или Центробанку. Это, по сути, 100%-ная продажа валютной выручки для газового рынка, что увеличивает предложение иностранной валюты и снижает её стоимость относительно рубля», — объяснил Суверов.

По мнению специалиста, после начала газовых продаж за российскую валюту курс доллара может опускаться до 92—93 рублей. Как полагает Артём Деев, в дальнейшем показатель будет оставаться в широком коридоре — 92—105 рублей, а курс евро может остаться ниже 110 рублей.