Геополитический градус: как изменились курсы доллара и евро на фоне ситуации вокруг Украины

В понедельник, 21 февраля, российский финансовый рынок оказался под давлением геополитических факторов. Во время торгов курсы доллара и евро поднимались почти на 4%, превысив 80 и 90 рублей соответственно. Одновременно индекс Мосбиржи падал почти на 19%, а индекс РТС — на 17%. Резкое удешевление нацвалюты и ценных бумаг эксперты связывают с возросшей напряжённостью вокруг Украины. Более того, на фоне объявленного президентом России признания Донецкой и Луганской Народных Республик инвесторы опасаются санкционных рисков. Тем не менее эксперты пока не ожидают введения жёстких ограничений в отношении Москвы и не видят макроэкономических причин для серьёзного обесценивания рубля.

В понедельник, 21 февраля, российская валюта заметно подешевела на Московской бирже. Во время торгов курс доллара рос на 3,6% — до 80,07. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 26 января. В то же время курс евро поднимался на 3,7% и впервые с апреля 2021 года достигал даже 90,79 рубля.

Официальные курсы валют Центробанка на 22 февраля установлены на уровне 76,77 рубля за доллар и 87,34 рубля за евро.

Негативную динамику показал и российский фондовый рынок. В ходе торговой сессии индекс Мосбиржи снижался более чем на 18,8% — до 2757 пунктов, а индекс РТС — на 17%, до 1152 пунктов. Достигнутые значения стали самыми низкими с ноября 2020 года. Одновременно индекс гособлигаций России (RGBI) опускался на 2,1%, до 124,33 пункта — минимального уровня с февраля 2016-го.

«Причиной сегодняшней ситуации на рынках стала ситуация вокруг Украины. Эскалация кризиса привела к панике среди иностранных инвесторов, которые стали спешно выводить свои деньги из российских активов. Трейдеры опасаются дальнейшего обострения обстановки и введения санкций против Москвы со стороны наших западных партнёров», — объяснил RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Отметим, что уже на протяжении нескольких месяцев инвесторы негативно реагируют на сообщения западных СМИ, а также на заявления представителей США и Европы о якобы готовящемся «нападении» России на Украину. Ряд государств пригрозили Москве ограничительными мерами в случае подобного развития событий, однако в России на разных уровнях неоднократно опровергали существование каких-либо агрессивных планов в отношении Киева.

Тем временем ситуация на востоке Украины продолжает стремительно ухудшаться. 17 февраля самопровозглашённые республики Донбасса сообщили о множественных обстрелах со стороны украинских вооружённых сил. В результате власти ДНР и ЛНР начали эвакуировать гражданское население и объявили мобилизацию мужчин, способных держать в руках оружие.

21 февраля стало известно о том, что российские военные предотвратили нарушение госграницы со стороны диверсионно-разведывательной группы с Украины. В свою очередь, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

Также в понедельник российский лидер провёл совещание Совета безопасности страны. Участники встречи высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. Позже глава государства выступил с обращением к россиянам и объявил о принятии соответствующего решения.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи», — заявил Путин.

Оценка перспектив

Участники финансового рынка настороженно отреагировали на новость о признании ДНР и ЛНР. На этом фоне колебания биржевых котировок и валютных курсов могут продолжиться в ближайшее время. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«После такого решения участники рынка ждут усиления санкционных рисков и последующего нарастания геополитической напряжённости в целом. Скорее всего, мы увидим больше негативной риторики в адрес России со стороны Запада. Это будет влиять на температуру рынка», — считает эксперт.

Между тем, как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство уже много месяцев ведёт подготовку к признанию ДНР и ЛНР. Так, по его словам, все возможные риски уже достаточно хорошо проработаны.

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«Нам понятны вопросы, связанные с ограничением в том числе импорта высоких технологий и ряда других вопросов, также сформированы соответствующие группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина по тому, каким образом в случае принятия таких решений реагировать, какие должны быть приняты решения совместно, в том числе Центральным банком», — заявил премьер на совещании Совбеза.

Отметим, что ранее возможность введения санкций в отношении Москвы не исключил президент США Джо Байден. В частности, глава Белого дома пригрозил отключить российские банки от долларовых операций. В то же время такое решение окажет негативное влияние на Соединённые Штаты и Европу, признавал Байден. На этом фоне опрошенные RT эксперты пока не ожидают реализации сценария жёстких санкций.

«Я не уверен, что ограничения будут столь уж серьёзными даже в случае дальнейшего обострения ситуации. Не думаю, что мы увидим отключение России от системы SWIFT или какие-либо запреты в торговле. Однако стоит отметить, что мы уже достаточно хорошо перестраховались и подготовились к подобному развитию событий», — отметил Александр Разуваев.

Эксперт не исключил, что в ближайшее время в зависимости от дальнейшего развития событий можно будет наблюдать дополнительное удешевление российских ценных бумаг и ослабление нацвалюты. В то же время, как подчеркнул специалист, рост курса доллара до 100 рублей остаётся маловероятным.

По мнению Александра Разуваева, значительную поддержку рублю могут оказать валютные интервенции Центробанка. Так, в случае необходимости регулятор может начать продавать иностранную валюту из резервов. Похожую точку зрения в интервью RT выразил и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«В настоящий момент трудно сказать, как именно будет меняться курс рубля, поскольку мы видим сильные геополитические страхи инвесторов. Во всяком случае, пока нет серьёзных макроэкономических факторов, которые вызвали бы серьёзное обесценивание рубля. В случае необходимости государство может попросить экспортёров продавать больше валюты и ввести ряд административных мер для сдерживания спекулянтов», — заключил Абрамов.