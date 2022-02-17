«ВСУ ранним утром начали наносить массированные удары»: что известно о ситуации в Донбассе

Вооружённые силы самопровозглашённых республик Донбасса сообщают о множестве обстрелов со стороны украинских военных, начавшихся утром 17 февраля. Как следует из сообщений представительств республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики применили миномёты, гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты. Сообщается о повреждении домов мирных жителей.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ обстреливают мирных жителей Донбасса, пока Запад обеспокоен «вторжением» России на Украину.

«Варварски и цинично ВСУ ранним утром начали наносить массированные удары по мирным жителям ЛНР. Враг не поскупился вести огонь из 120-мм миномётов и артиллерии. Пока Запад обеспокоен так называемым вторжением России на Украину, армия Зеленского обстреливает Донбасс», — цитирует Пасечника Луганское агентство новостей.

В свою очередь, начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко связал текущий виток эскалации с визитом Зеленского в зону силовой операции Киева.

По его словам, после убытия Зеленского из зоны силовой операции Киева в Донбассе начались обстрелы территории ЛНР И ДНР по всей линии фронта.

«Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта», — приводит ТАСС заявление Лещенко.

Напомним, что ранее Зеленский в своём Instagram сообщил, что направляется в район военной операции в Донбассе на катере.

В представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков территории самопровозглашённой Луганской народной республики.

«Вооружённые формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено», — заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

В сообщении говорится, что украинские силовики с 05:30 мск и на протяжении нескольких часов неоднократно открывали огонь по территории республики из орудия БМП, миномётов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

Позднее представители в СЦКК также сообщили о повреждениях жилых домов в Донецке в районе посёлка шахты «Трудовская» в результате обстрела украинских силовиков.

Жители ЛНР заявили, что огонь украинских силовиков 17 февраля был интенсивнее других недавних обстрелов. Жительница самопровозглашённой республики в беседе с RT рассказала, что таких мощных взрывов не было уже давно.

«Напарница вышла — и сразу заскочила, потому что было невозможно сходить даже в магазин купить хлеба. Потом прекратили, потом снова начали. Я уже восьмой год скитаюсь по квартирам, имея свой дом. Ночью — так, чуть-чуть, то автоматик, то это. А эту ночь и сегодня — сильно», — сказала она.

Кроме того, официальный представитель ДНР в СЦКК заявил, что с утра 17 февраля в самопровозглашённой республике зафиксировано более 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением миномётов и противотанковых ракет.

«Всего в направлении прифронтовых районов республики выпущено 93 мины различного калибра. Последний раз такой высокий показатель нарушений режима прекращения огня фиксировался 16 апреля 2021 года», — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Сообщается о повреждениях жилых домов в посёлке шахты им. Челюскинцев на западе Донецка. Также проверяется информация о ранении мирной жительницы посёлка Старомихайловка в результате обстрела.

Корреспондент RT Илья Васюнин также сообщил со ссылкой на жителей посёлка шахты им. Челюскинцев на окраине Донецка, что обстрелов подобной силы не наблюдалось уже давно.

«Здесь два дома пострадали от артиллерийского обстрела. Местные жители рассказывают, что стрелять начали примерно в девять часов утра. Кто-то уехал в центр, кто-то спрятался в подвалы или защищённые помещения. Бои сегодня шли по всей линии соприкосновения», — рассказал Васюнин.

Обстановка в Донбассе нагнетается, констатировал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о повторяющихся сообщениях о «скоплении» российских сил на границе с Украиной, однако подчеркнул, что речь идёт о собственной территории РФ.

«Но никто, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — цитирует Пескова ТАСС.