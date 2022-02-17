Песков сообщил об увеличении провокаций Киева в Донбассе в последние сутки
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По его словам, появляется много сообщений о том, что Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе.
«Но никто, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — цитирует его ТАСС.
Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Киев обстреливает территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе крупнокалиберных миномётов.
Кроме того, агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе.