В последние сутки на линии разграничения в Донбассе усилились провокационные действия Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, появляется много сообщений о том, что Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе.

«Но никто, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Киев обстреливает территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе крупнокалиберных миномётов.

Кроме того, агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе.