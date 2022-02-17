В ДНР получили данные о подготовке ВСУ высадки морского тактического десанта

Агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе, заявил официальный представитель ведомства старший лейтенант Олег Никитин.

«Осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на Азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск», — говорится в тексте заявления.

Действия ударной группы предусматриваются на направлении Сартана — Коминтерново. В её состав включены разведрота, рота огневой поддержки и сводная миномётная батарея.

Также предусмотрены несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны — его в ближайшее время ВСУ перебросят в Мариуполь.

«Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи», — добавили в Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что военнослужащие республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ для подавления огневых средств противника.