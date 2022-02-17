В ДНР получили данные о подготовке ВСУ высадки морского тактического десанта
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«Осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на Азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск», — говорится в тексте заявления.
Действия ударной группы предусматриваются на направлении Сартана — Коминтерново. В её состав включены разведрота, рота огневой поддержки и сводная миномётная батарея.
Также предусмотрены несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны — его в ближайшее время ВСУ перебросят в Мариуполь.
«Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи», — добавили в Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что военнослужащие республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ для подавления огневых средств противника.