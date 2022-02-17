Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Подразделения Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — говорится в заявлении ведомства.

Данных о пострадавших среди гражданского населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры пока что не поступало, информация уточняется.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили об обострении ситуации на линии соприкосновения с ВСУ в Донбассе.

По данным наблюдателей из представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военнослужащие при обстрелах населённых пунктов применяли крупнокалиберные миномёты и пулемёты.