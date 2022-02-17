Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

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Подразделения Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ.
Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — говорится в заявлении ведомства.

Данных о пострадавших среди гражданского населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры пока что не поступало, информация уточняется.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили об обострении ситуации на линии соприкосновения с ВСУ в Донбассе.

По данным наблюдателей из представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военнослужащие при обстрелах населённых пунктов применяли крупнокалиберные миномёты и пулемёты.

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