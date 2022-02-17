В ЛНР заявили о применении Киевом оружия, нарушающего меры по перемирию 2020 года

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Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник отметил, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе крупнокалиберных миномётов, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
В ЛНР заявили о применении Киевом оружия, нарушающего меры по перемирию 2020 года
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«Украина устала ждать «российского вторжения» и сегодня утром начала массированные провокации вдоль всей линии соприкосновения. Используются тяжёлые миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие. С начала года ничего подобного нашими наблюдателями не фиксировалось. Это циничное и целенаправленное нарушение Киевом мер по устойчивому режиму прекращения огня, подписанных в июле 2020 года», — цитирует РИА Новости Мирошника.

Ранее советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник прокомментировал массированный обстрел Донбасса со стороны Украины.

На утро 17 февраля известно о четырёх обстрелах территории ЛНР.

В ДНР также сообщили, что подразделения Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ.

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