В ЛНР заявили о применении Киевом оружия, нарушающего меры по перемирию 2020 года
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«Украина устала ждать «российского вторжения» и сегодня утром начала массированные провокации вдоль всей линии соприкосновения. Используются тяжёлые миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие. С начала года ничего подобного нашими наблюдателями не фиксировалось. Это циничное и целенаправленное нарушение Киевом мер по устойчивому режиму прекращения огня, подписанных в июле 2020 года», — цитирует РИА Новости Мирошника.
Ранее советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник прокомментировал массированный обстрел Донбасса со стороны Украины.
На утро 17 февраля известно о четырёх обстрелах территории ЛНР.
В ДНР также сообщили, что подразделения Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ.