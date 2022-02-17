Советник главы ЛНР заявил о нагнетании ситуации в Донбассе

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в утреннем стриме RT «Летучка» прокомментировал массированный обстрел Донбасса со стороны Украины.

«В головах людей, которые получили тонны вооружения, у них сейчас бродит тень войны, которую они хотят активно использовать и воплотить в жизнь», — сказал он.

По его словам, «идёт явное нагнетание ситуации».

«Попытки угроз, попытки применения вооружения, которым радушно снабдили США, Великобритания и другие союзники украинскую сторону и, по сути дела, толкают её на военное разрешение конфликта. Чем он закончится — я не думаю, что украинская сторона это понимает», — добавил он.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко отметил обострение ситуации на линии соприкосновения с ВСУ в Донбассе.