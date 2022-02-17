Захарова раскритиковала высказывание Псаки о массовых захоронениях жителей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях жителей Донбасса.

По словам Псаки, данные об обнаружении пяти стихийных массовых захоронений могут быть дезинформацией.

«Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса... Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.

По информации СК, в августе — октябре 2021 года на территории Донбасса обнаружено пять стихийных массовых захоронений и эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.