Псаки прокомментировала сообщение об обнаружении в Донбассе массовых захоронений

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала сообщение Следственного комитета России о том, что в Донбассе обнаружены массовые захоронения мирных жителей.
Псаки прокомментировала сообщение об обнаружении в Донбассе массовых захоронений
  • AP
  • © Patrick Semansky

По её словам, в США считают, что «вторжению» России на Украину может предшествовать «сфабрикованный предлог».

«Это может включать, но не ограничиваться сообщением, о котором вы говорите, утверждениями о провокациях в Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ», — цитирует её ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.

По информации СК, в августе — октябре 2021 года на территории Донбасса обнаружено пять стихийных массовых захоронений и эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.

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