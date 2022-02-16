Псаки прокомментировала сообщение об обнаружении в Донбассе массовых захоронений

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала сообщение Следственного комитета России о том, что в Донбассе обнаружены массовые захоронения мирных жителей.

По её словам, в США считают, что «вторжению» России на Украину может предшествовать «сфабрикованный предлог».

«Это может включать, но не ограничиваться сообщением, о котором вы говорите, утверждениями о провокациях в Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ», — цитирует её ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.

По информации СК, в августе — октябре 2021 года на территории Донбасса обнаружено пять стихийных массовых захоронений и эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.