«Для постепенной адаптации экономики»: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых

В пятницу, 18 марта, совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Как пояснили в ЦБ, принятые ранее меры позволили стабилизировать ситуацию в финансовой системе на фоне санкций и предотвратить чрезмерный рост цен. Вместе с тем специалисты регулятора отмечают, что экономика страны входит в фазу масштабной структурной перестройки. В текущих условиях высокая ключевая ставка будет способствовать росту процентов по кредитам и депозитам, а это, в свою очередь, должно сдержать инфляцию, уверены эксперты.

В пятницу, 18 марта, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял по итогам первого весеннего заседания в 2022 году.

В ЦБ отметили, что внешние условия кардинально изменились. Вместе с тем одобренное в конце февраля повышение ключевой ставки поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на решение Москвы начать спецоперацию по защите республик Донбасса.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние три с половиной недели против России было введено более 4,3 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ, а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и рядовых потребителей. Так, объявленные санкции привели к резкому ослаблению курса рубля. Россияне, в свою очередь, начали скупать продукты питания и непродовольственные товары.

В результате, по последним оценкам Росстата и Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорилась до 12,5%. Достигнутое значение стало самым высоким с января 2016 года.

Для стабилизации обстановки правительство и Центробанк одобрили целый комплекс мер. При этом одной из главных инициатив стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ 28 февраля с 9,5 до 20% годовых — максимального уровня за всё время наблюдений.

Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок. Таким образом, высокая ключевая ставка приводит к заметному росту процентов по займам и банковским вкладам, что позволяет охладить потребительский спрос и оказать давление на инфляцию, уверены эксперты.

«Сейчас главная задача ЦБ — снизить темпы роста цен. Ключевая ставка как раз является инструментом, с помощью которого регулятор влияет на экономику. Конечно, пока сложно оценить положительный эффект и понять, насколько сократился спрос. Изменение ставки влияет на экономику с довольно существенной задержкой. В целом это может занять от шести до 18 месяцев», — рассказал RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Впрочем, как отметили в Центробанке, за счёт действий регулятора депозитные ставки в России уже существенно выросли. Это, в свою очередь, восстановило приток средств россиян на рублёвые депозиты и стабилизировало спрос населения на наличные деньги.

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Одновременно повышение ставок по займам привело к ужесточению условий банковского кредитования. На этом фоне специалисты ЦБ ждут существенного ослабления кредитной активности уже в ближайшие месяцы.

«Вместе с тем принятые Банком России меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке и регуляторные послабления, а также правительственные программы льготного кредитования поддержат доступность кредитных ресурсов для предприятий, особенно в наиболее уязвимых секторах, и смягчат масштабы ожидаемого снижения экономической активности», — подчеркнули в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 29 апреля. При этом в своём решении по ключевой ставке регулятор будет опираться на динамику инфляции и ситуацию в экономике, отметили в ЦБ.

«В ближайшие кварталы произойдёт снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние. Принимаемые правительством и Банком России меры поддержки ограничат масштаб экономического спада. Дальнейшая траектория восстановления российской экономики будет во многом зависеть от степени и скорости её подстройки к новым условиям», — добавили в Центробанке.

На своём посту

Примечательно, что в пятницу президент России Владимир Путин предложил Государственной думе продлить полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Центробанка после 24 июня 2022 года. Вопрос о переназначении действующей главы ЦБ Совет нижней палаты парламента может рассмотреть уже 21 марта.

«Выбор Эльвиры Набиуллиной в текущей ситуации был очевиден. Она имеет успешный опыт прохождения финансового кризиса 2014 года. Тогда само государство и экономическая система прошли его хорошо, несмотря на серьёзные геополитические риски и санкционное давление», — отметил в беседе с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По его словам, в настоящий момент регулятору необходимо применить опыт предыдущего кризиса и использовать полученные знания в новых реалиях. Действующее руководство Центробанка может справиться с этими задачами, считает специалист.

«Некоторые экономисты критикуют главу ЦБ за растущую инфляцию и высокую ставку, а также сравнивают текущие события с 1998 годом. Но тогда, я напомню, рухнули многие крупные банки, а сейчас у нас фактически все банки остались на плаву и выполняют свои обязательства перед клиентами. Во многом это заслуга скоординированной политики ЦБ», — подчеркнул Разуваев.