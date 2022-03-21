«Краха рынка не произошло»: как возобновление торгов ценными бумагами в России отразилось на рубле

В понедельник, 21 марта, Московская биржа после трёхнедельного перерыва частично возобновила торги ценными бумагами. Фондовая площадка начала проводить операции с облигациями федерального займа. При этом обвала на рынке, как предполагали некоторые эксперты, не произошло. По мнению аналитиков, панику среди инвесторов сдерживают ограничения в работе биржи, а также действия Центробанка. В этих условиях российская валюта предпринимает попытки укрепиться. На торгах понедельника курсы доллара и евро впервые с начала марта опускались до 101 и 107 рублей соответственно. Как могут измениться эти показатели в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 21 марта, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,8% — до 104 рублей, а курс евро поднимался на 0,2% — до 115 рублей. При этом в начале торгов показатели ненадолго опускались до 101,1 и 107 рублей соответственно. В последний раз аналогичные уровни можно было наблюдать ещё 4 марта.

Нацвалюта пытается укрепиться на фоне частичного возобновления торгов ценными бумагами в России. В понедельник после трёхнедельного перерыва Мосбиржа начала проводить операции с облигациями федерального займа (ОФЗ).

В ходе торгов индекс российских долговых бумаг (RGBI) снижался на 9,4%, до 98,21 пункта — минимального уровня с декабря 2014 года. Вместе с тем падение индикатора оказалось не таким масштабным, как предполагали многие специалисты. Более того, во второй половине дня индикатор стал восстанавливаться и поднялся выше 101 пункта.

«Никакого краха фондового рынка не произошло. Во многом это связано с тем, что биржа по-прежнему работает в ограниченном режиме. Кроме того, меры Центробанка по валютному регулированию смогли уменьшить волатильность, поэтому и курс рубля держится на относительно стабильном уровне», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, традиционно важную роль для российского фондового рынка играют операции зарубежных инвесторов. Однако иностранцам пока запрещено продавать ценные бумаги РФ. Кроме того, в настоящий момент Центробанк сам временно покупает ОФЗ на бирже. Всё это, как отметил Суверов, позволило избежать рыночной паники.

«Смогут ли ценные бумаги отыграть свои позиции, зависит от дальнейшей геополитической ситуации на Украине, а также от антикризисных действий Банка России. Возможно, некоторые игроки будут продолжать покупать и вкладываться в рынок, поскольку такие вложения приносят сравнительно высокую доходность. В любом случае, я думаю, рынок в ближайшей перспективе стабилизируется», — предположил собеседник RT.

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Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последний месяц против России было введено почти 4,4 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ, а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и привели к резкому ослаблению нацвалюты. 10 марта курсы доллара и евро впервые за всё время наблюдений поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Для стабилизации обстановки власти одобрили целый комплекс мер. В частности, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. Одновременно правительство отменило НДС для граждан при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки.

АГН «Москва»

© Никеричев Андрей

Помимо этого, с 28 февраля по поручению ЦБ Московская биржа полностью приостановила торги ценными бумагами. По словам Артёма Деева, таким образом Центробанк дал инвесторам время на осмысление ситуации, что позволило избежать ажиотажных распродаж на фондовом рынке.

«Паника инвесторов могла бы привести к более серьёзным потерям для российского рынка ценных бумаг. Сейчас, похоже, панические настроения среди игроков иссякли. Новостной фон сравнительно пришёл в норму, а новые санкции со стороны США и ЕС вызывают привыкание», — добавил Деев.

Согласно прогнозу эксперта, в ближайшее время определяющим фактором для финансового рынка России будут оставаться события на Украине. Так, обострение обстановки может вновь ненадолго вернуть курсы доллара и евро к отметкам 110 и 120 рублей соответственно. Впрочем, прогресс в переговорах Москвы и Киева способен укрепить нацвалюту, считает Деев. Похожей точки зрения придерживается и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Так как ограничительные меры Центробанка снизили спрос на иностранную валюту, то на фоне продажи 80% экспортной валютной выручки курс доллара может продолжить снижение до уровня 100 рублей. Когда после открытия стабилизируется и фондовый рынок, возможно снижение курса доллара до 93—95 рублей, а курса евро — до 98—99 рублей», — заключил Антонов.