Песков назвал «не смертельным» возможное исключение России из G20
- РИА Новости
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«Что касается формата «двадцатки», он важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами — по их инициативе — в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдёт», — заявил Песков.
По его словам, Россия всё-таки ориентируется и на мнения других участников этого формата и будет готова, если это будет возможно, принимать участие в заседаниях G20.
Ранее Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».
Но он признал, что это решение — за странами G20.