Песков назвал «не смертельным» возможное исключение России из G20

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Формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал «не смертельным» возможное исключение России из G20
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Что касается формата «двадцатки», он важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами — по их инициативе — в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдёт», — заявил Песков.

По его словам, Россия всё-таки ориентируется и на мнения других участников этого формата и будет готова, если это будет возможно, принимать участие в заседаниях G20.

Ранее Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».

Но он признал, что это решение — за странами G20.

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