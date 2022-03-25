Песков назвал «не смертельным» возможное исключение России из G20

Формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается формата «двадцатки», он важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами — по их инициативе — в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдёт», — заявил Песков.

По его словам, Россия всё-таки ориентируется и на мнения других участников этого формата и будет готова, если это будет возможно, принимать участие в заседаниях G20.

Ранее Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».

Но он признал, что это решение — за странами G20.