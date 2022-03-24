Джо Байден выступил за исключение России из G20
- AP
- © Markus Schreiber
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мой ответ: да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого», — сказал Байден, отвечая на вопрос, считает ли он возможным исключение России из «двадцатки».
Он добавил, что «если Индонезия и другие не согласны», то странам нужно попросить, «чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем».
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами по вопросу исключения России из G20.
Вместе с этим глава МИД Польши Рау заявлял о готовности страны заменить Россию в G20.
При этом в Китае напомнили, что G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества и Россия является его важным членом.