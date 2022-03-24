Джо Байден выступил за исключение России из G20

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Президент США Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки», однако признал, что это решение за странами G20.
Джо Байден выступил за исключение России из G20
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мой ответ: да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого», — сказал Байден, отвечая на вопрос, считает ли он возможным исключение России из «двадцатки».

Он добавил, что «если Индонезия и другие не согласны», то странам нужно попросить, «чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем».

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами по вопросу исключения России из G20.

Вместе с этим глава МИД Польши Рау заявлял о готовности страны заменить Россию в G20.

При этом в Китае напомнили, что G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества и Россия является его важным членом.

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