Джо Байден выступил за исключение России из G20

Президент США Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки», однако признал, что это решение за странами G20.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мой ответ: да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого», — сказал Байден, отвечая на вопрос, считает ли он возможным исключение России из «двадцатки».

Он добавил, что «если Индонезия и другие не согласны», то странам нужно попросить, «чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем».

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами по вопросу исключения России из G20.

Вместе с этим глава МИД Польши Рау заявлял о готовности страны заменить Россию в G20.

При этом в Китае напомнили, что G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества и Россия является его важным членом.