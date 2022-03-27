Военный историк Кнутов: польский генерал словами о Калининграде пытается создать напряжение

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Полина Полетаева
Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о поддержке «претензии» Польши на Калининград.
Военный историк Кнутов: польский генерал словами о Калининграде пытается создать напряжение
  • Legion-Media

«Заявление довольно агрессивное. С точки зрения российской Конституции это покушение на нашу территорию, что является уголовным преступлением. И против этого человека (польского генерала. — RT) следует возбудить уголовное дело. С военной точки зрения цель у этого заявления — создать напряжение на границах Калининграда… Киев полагает, что это напряжение должно отвлечь российские войска с территории Украины и усилить нашу группировку в районе Калининграда», — сказал Кнутов.

Он отметил, что с исторической точки зрения «Польша не имеет никакого отношения к Калининграду».

«Это Восточная Пруссия. В результате Ялтинских и Потсдамских соглашений эта территория была передана СССР. Более того, благодаря Советскому Союзу Польша в своё время получила ряд земель Германии. И уж если Польша начинает придумывать различные поводы для пересмотра послевоенных границ, тогда пусть начинает с себя», — добавил историк.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак рассказал о «притязаниях Варшавы» на территорию Калининграда.

Секретарь украинского СНБО отреагировал на эти слова и сказал, что «это бы точно помогло Украине».

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