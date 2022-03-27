Глава СНБО Украины Данилов поддержал «претензии» Польши на Калининград

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о принадлежности Калининграда.

«Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область», — цитирует РИА Новости Данилова.

По его словам, «это бы точно помогло Украине».

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что амбиции Варшавы «могут помешать спецоперации России».

Скшипчак ранее сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда в эфире местного телеканала Super Express.

По его мнению, эта территория «никогда не была русской» и исторически принадлежала Пруссии и Польше.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение польского генерала Вальдемара Скшипчака «поднять вопрос о принадлежности» Калининграда.