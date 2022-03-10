«Символический жест»: зачем США размещают в Польше ЗРК Patriot

Вашингтон разворачивает в Польше две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. В ведомстве отметили, что ЗРК уже находятся в республике. Решение принято на фоне масштабного укрепления американского военного присутствия в Европе. Только в феврале, по данным издания Politico, Соединённые Штаты перебросили в регион 12 тыс. солдат. В марте было объявлено о планах направить туда ещё 500 военных. Как ранее сообщили в Минобороны США, сейчас в Европе пребывают в общей сложности порядка 100 тыс. американских солдат. По мнению аналитиков, Вашингтон использует обострение ситуации на Украине для усиления собственных позиций в европейском регионе. Кроме того, таким образом Белый дом намерен продемонстрировать американцам, что он активно противодействует «российской угрозе», полагают эксперты.

США приняли решение разместить в Польше две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом на брифинге для журналистов сообщил официальный представитель Пентагона высокого ранга.

«К настоящему времени обе батареи Patriot передислоцированы в Польшу. Не буду уточнять их местоположение или режим боевой готовности, но они находятся в Польше, и... укомплектованы», — заявил военный чиновник, имя которого не уточняется.

Он отметил, что решение разместить ЗРК в Польше принял министр обороны США Ллойд Остин в тесной консультации с «польскими союзниками и, конечно, по их приглашению».

«Данное развёртывание было осуществлено в упреждающем порядке и в исключительно оборонительных целях, чтобы противодействовать любой потенциальной угрозе силам США и союзников на территории НАТО. Это на 100% соответствует той серьёзности, с которой мы относимся к нашим обязательствам по Статье 5 (Североатлантического договора. — RT)», — заявил представитель американского военного ведомства.

Напомним, пятая статья посвящена коллективной обороне НАТО. Согласно её положениям, нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как агрессия против всех участников НАТО.

Информацию о размещении Patriot на польской территории подтвердил и официальный представитель Пентагона Джон Кирби. В беседе с журналистами он уточнил, что этот шаг не был спровоцирован какими-то внезапными обстоятельствами.

Джон Кирби

AP

© Manuel Balce Ceneta

«Министр (обороны США Ллойд Остин. — RT) никогда не исключал возможности передислокации наших сил и средств таким образом, какой, по его мнению, лучше всего подходит для защиты территории НАТО. Это было одно из таких решений. Принято оно было не в свете какого-либо одного обстоятельства, аспекта или действия русских, а, скорее, на основе постоянных и регулярных консультаций с нашими союзниками по НАТО, в данном случае — с Польшей, касательно потребностей и возможностей, которые наилучшим образом отвечали бы нашим обязательствам по Статье 5 (Североатлантического договора. — RT), — пояснил Кирби.

Отметим, что Вашингтон размещает ЗРК в Польше на фоне непрекращающихся призывов со стороны некоторых западных, а также киевских политиков установить бесполётную зону над Украиной. Однако руководство США, Великобритании, НАТО и стран ЕС уже заявило, что не станет этого делать из-за риска прямого боестолкновения с российскими вооружёнными силами.

Комментируя развёртывание Patriot в Польше, эксперты отмечают, что этот шаг не имеет никакого отношения к разговорам о возможном установлении бесполётной зоны.

«Находясь на территории Польши, ЗРК в лучшем случае могут прикрыть лишь западные районы Украины, граничащие с Польшей. Это максимум, на что они способны при их радиусе действия», — отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Милитаризация Европы

Стоит отметить, что отправка в Польшу американских ЗРК происходит в рамках возросших усилий США по укреплению своего военного присутствия в Европе.

Так, ещё в начале февраля две тысячи американских военных были направлены из США в Польшу и Германию. При этом Варшава настроена на дальнейшее увеличение американского контингента на своей территории. Об этом 5 марта заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после переговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

«У нас уже есть более 10 тыс. американских солдат. Мы стремимся, чтобы их было как можно больше», — приводит слова Моравецкого ТАСС.

Американские военные в Польше

AP

© Czarek Sokolowski

Всего в феврале, по данным издания Politico, США направили в Европу 12 тыс. солдат. А 7 марта стало известно, что США перебросят туда ещё 500 военных. Всего же, по данным Пентагона, на сегодняшний день в Европе дислоцировано порядка 100 тыс. американских солдат.

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При этом в США подчёркивают, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине и направляются в регион для поддержки партнёров по НАТО.

Помимо наращивания численности своего контингента, Вашингтон пытается укрепить боевой потенциал своих союзников в регионе. Так, 5 марта стало известно, что конгресс США одобрил продажу Польше 250 танков Abrams в новейшей модификации M1A2 SEPv3.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что решение конгресса — это «последний важный шаг перед подписанием контракта на закупку». Предстоящую сделку с США он назвал «самым важным контрактом на закупку вооружения за последние много лет».

В свою очередь, Минобороны Литвы подписало договор с правительством США о закупке ракетных комплексов Javelin, пусковых установок и другого оборудования на $40 млн.

При этом в самой Литве США разместят дополнительные радары противовоздушной и противоракетной обороны, системы ПВО малой дальности и самоходные артиллерийские установки. Об этом во время визита в прибалтийскую республику на пресс-конференции в Пабраде заявил командующий пятым корпусом армии США генерал Джон Колашески.

«Капля в море»

Аналитики констатируют, что США используют обострение ситуации на Украине для укрепления своего военного присутствия в Европе. Причём, как напоминает военный эксперт Юрий Лямин, эти процессы активизировались ещё до начала российской специальной военной операции на территории Украины.

Американские военные в Литве

AP

© Mindaugas Kulbis

«Ещё до этого они (Соединённые Штаты. — RT) уже начали туда перебрасывать дополнительные силы для укрепления своего военного присутствия в Восточной Европе», — отметил аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков полагает, что отправка в Польшу и другие страны Европы дополнительных военных подразделений также позволяет Белому дому продемонстрировать критикам внутри страны, что США активно реагируют на пресловутую «российскую угрозу».

«Внутри самих Соединённых Штатов на руководство страны растёт общественно-политическое давление, чтобы заставить Белый дом предпринять некие шаги для защиты украинского режима. Странам НАТО даже приходится периодически напоминать о своём неучастии в этом конфликте и невозможности создать бесполётную зону над Украиной. Но при этом давление никуда не уходит и возникает потребность как-то на него реагировать. Размещение этих ЗРК стоит рассматривать именно в этом русле», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Он называет размещение Patriot в Польше в большей степени символическим жестом, который вряд ли как-то повлияет на ситуацию в регионе.

«Две батареи ЗРК — это капля в море. Чтобы закрыть пространство хотя бы над восточной Польшей, нужно гораздо больше подобных машин. Это такой символический жест: «Мы, конечно, на бесполётную зону не идём, но вот разместим у границы две батареи ЗРК». Но очевидно, что в случае какого-то гипотетического военного столкновения на территории западной части Украины американцы не будут использовать эти Patriot против РФ, потому что это грозит ядерным конфликтом», — пояснил Дудаков.

Впрочем, эксперты полагают, что накачка региона американскими войсками и техникой повышает риск непредвиденных военных инцидентов.

«В нынешних условиях само по себе увеличение численности американских войск в регионе ведёт к росту напряжённости. Все расчёты сил ПВО находятся в заведённом состоянии из-за этого. Нельзя исключать человеческой или технической ошибки», — говорит Лямин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Малек Дудаков.

«Размещение любых военных систем НАТО или США — это, действительно, в какой-то степени провокация, которая грозит далеко идущими последствиями», — заключил аналитик.