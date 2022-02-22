«Слишком амбициозно»: почему Польша намерена более чем вдвое увеличить численность своей армии

Варшава собирается нарастить число военнослужащих до 300 тыс., повысить расходы на обороноспособность и ускорить модернизацию техники. Об этом свидетельствует законопроект о защите Родины, который 22 февраля был принят польским правительством. Как заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, это «хороший закон для сложных времён». Ранее, представляя законопроект, вице-премьер Ярослав Качиньский подчеркнул, что амбиция российских властей — якобы «возрождение прежней империи». По его словам, это побуждает Варшаву «к радикальному укреплению» вооружённых сил. По мнению экспертов, таким образом Польша пытается «заработать на русофобии» и добивается финансирования от США.

Варшава хочет нарастить число своих военных до 300 тыс., увеличить траты на оборону и ускорить модернизацию техники. Об этом свидетельствует законопроект о защите Родины, который 22 февраля был принят правительством Польши.

Как заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, это «хороший закон для сложных времён».

«Благодаря новым решениям вырастут расходы на обороноспособность, мы ускорим техническую модернизацию, а численность польской армии вырастет до 300 тыс. солдат. Польша должна быть в безопасности», — написал он на своей странице в Twitter.

Dziś Rada Ministrów rozpatrzy projekt ustawy o obronie Ojczyzny. Dzięki nowym rozwiązaniom wzrosną wydatki na obronność,przyśpieszymy modernizację techniczną, a liczebność Wojska Polskiego wzrośnie do 300 tys. żołnierzy. Polska musi być bezpieczna. To dobra ustawa na trudne czasy pic.twitter.com/AYoydcU8eJ — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 22, 2022

Как заявлял ранее Блащак, пока численность польской армии достигает 135 тыс. военных.

Напомним, законопроект о защите Родины был представлен осенью прошлого года министром обороны Польши Блащаком, а также вице-премьером и лидером правящей партии «Закон и справедливость» Ярославом Качиньским. По словам последнего, польские вооружённые силы «не отвечают сегодняшним потребностям», поскольку ситуация изменилась и якобы Москва подталкивает Варшаву к усилению милитаризации.

«Можно констатировать, что возрождение прежней империи — амбиция сегодняшней власти России. Это всё побуждает нас к радикальному укреплению наших вооружённых сил», — заявил он.

Качиньский также отметил, что если Польша намерена избежать военных действий, то должна предпринимать меры в соответствии со старым принципом «Хочешь мира — готовься к войне».

«Давайте будем надеяться на то, что такая потребность никогда не возникнет, но мы должны обладать возможностью эффективной обороны. На протяжении долгого времени самостоятельно, потому что механизм, который приводит к полному запуску сил НАТО, это по-прежнему очень мощные силы», — заявил вице-премьер.

По данным польских властей, крайне «существенным элементом» в законопроекте выступает механизм финансирования армии, её расширения и получения нового вооружения.

«В рамках этого проекта прежде всего был создан механизм, который предоставляет возможность получения дополнительных средств на вооружение и модернизацию оснащения Войска Польского, а также увеличение его численности. 250 тысяч профессиональных солдат и 50 тысяч солдат Армии территориальной обороны — это минимум. Настоящие 2% ВВП на оборону это тоже минимум, в соответствии с требованиями НАТО, которые Польша уже выполняет», — подчеркнул Блащак во время представления документа.

По его словам, механизмы закреплённые в законопроекте, также предоставляют правительству возможность «ускорения процесса модернизации».

В документе речь идёт и о порядке службы в армии.

«Мы не возвращаем обязательную воинскую службу. Действительная военная служба приостановлена, но мы вводим добровольную действительную военную службу», — заявил глава Минобороны Польши.

Он также заметил, что, согласно законопроекту, Варшава создаст «новый вид армии» — «войска защиты киберпространства».

«Мы работаем во имя развития войск обороны киберпространства. Это необычайно существенные задачи в качестве ответа на угрозы 21 века», — сообщил Блащак.

«Зарабатывать на русофобии»

Как отметил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, свои милитаристские инициативы, в том числе и законопроект о защите Родины, Варшава по традиции оправдывает пресловутой «российской угрозой».

«Польша давно не скрывает, что относится к России как к враждебному государству. Открытое позиционирование РФ как противника началось после прихода к власти ныне правящей партии «Право и Справедливость». А законопроект о защите Родины вполне ожидаем. Правящая партия не первый год ставит вопрос о необходимости усиления польских вооружённых сил», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Польские военные во время учений

AP

© Roman Koksarov

При этом законопроект об увеличении числа военнослужащих в польской армии и о других изменениях, направленных на укрепление военного потенциала, польское правительство «странным образом приняло сразу же» после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик, сказал Неменский.

«Такой шаг Москвы расценивается польским руководством как агрессия, восстановление своей «империи» и чуть ли не подготовка к оккупации Польши. Но и без последних событий вся внешняя польская политика построена на якобы защите от нападения со стороны России. Конечно, это совершенно неадекватная оценка мер РФ, но она настолько привычна для Варшавы, что в этом уже стало неприлично сомневаться. Те, кто сомневаются, считаются национальными предателями и быстро выпадают из политического поля», — отметил аналитик.

Как заявил президент России Владимир Путин 22 февраля, в Москве видят спекуляции на тему того, что РФ якобы «собирается восстановить империю, в имперских же границах». Но это, по его словам, «абсолютно не соответствует действительности».

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, польский законопроект о защите Родины — это «слишком амбициозно даже для Варшавы».

«Польша представляет себя некой региональной сверхдержавой. И поэтому такого рода законопроект — для неё то, что нужно. Потому что иначе объяснить такие сверх затраты на оборону при польских довольно ограниченных ресурсах просто невозможно. Эти амбиции Варшавы носят совершенно определённый геополитический характер. Цель — стать главной в Восточной Европе», — заявил эксперт в беседе с RT.

Но для того, чтобы «план Варшавы удался», ей нужно не только продвигать свою милитаристскую инициативу, но и максимально раздувать «российскую угрозу», считает Подберёзкин.

«На самом деле Россия, конечно, ничем не угрожает своим польским партнёрам. Однако Польша делает вид, что все её меры — это попытка якобы защитить себя. Но на самом деле есть тут и экономический аспект, своего рода бонусы. Наращивая антироссийскую истерию, Варшаве легче добиваться от США финансирования и в целом зарабатывать на русофобии», — отметил аналитик.

«Рассчитывает не только на себя»

Напомним, что укреплением своего военного потенциала Польша занимается не только посредством продвижения такого рода инициатив как законопроект о защите Родины, но и за счёт активной роли Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в милитаризации страны.

Так, 15 августа 2020 года Варшава подписала с Вашингтоном соглашение о расширении военного сотрудничества сторон. Как отмечал глава Минобороны Польши, этот документ «открывает возможности для расширения присутствия американских военнослужащих» в его стране, а также проведения большего количества учений ВС США на польской территории. По его словам инфраструктура позволит разместить до 20 тыс. военных США.

«Разумеется, если это будет необходимо… Для нас основное преимущество данного соглашения — гарантия безопасности Польши. При этом возникает и экономическая выгода. А наши военнослужащие получат возможность ещё больше укрепить военное сотрудничество (двух стран. — RT). Вместе мы сильнее!», — подчеркнул Блащак.

В этом соглашении речь также шла о том, что Варшава безвозмездно передаст ВС Соединённых Штатов в исключительное или совместное пользование военные объекты. Кроме того, Польша взяла на себя траты по обеспечению американских военных жильём, питанием и топливом. Также Варшава по запросу Вашингтона отказывается от своего приоритетного права «осуществлять уголовную юрисдикцию» на экстерриториальной базе в соответствии с договором НАТО о статусе сил.

Военные США

AP

© Nathan Posner

На текущий момент в рамках двусторонних соглашений с США и договорённостей с НАТО в Польше дислоцированы около 5 тыс. американских солдат. Ещё 4,7 тыс. военных Соединённых Штатов были развёрнуты в стране в этом месяце в качестве дополнительных сил «в связи с угрозой безопасности» в регионе. Об этом сообщило польское Минобороны, подчёркивая, что военнослужащие двух стран сотрудничают во время многочисленных военных учений и повышают уровень оперативной совместимости в боевой группе НАТО.

По мнению экспертов, весь этот военный потенциал, сосредоточенный на польской территории, направлен на сдерживание России.

«Польша рассчитывает не только на себя, но и на силы НАТО, а также на прямое военное сотрудничество с США, и пребывание на территории Польши союзных американских войск. Но, несмотря на всё это, Варшава не забывает подчёркивать необходимость усиливать свои ВС и увеличивать траты на оборону», — отметил Олег Неменский.

При этом, по его словам, наращивание польской армии более чем вдвое, а также в целом рост трат на оборону не только ещё больше обострит ситуацию в сфере европейской безопасности, но и значительно навредит самой Польше.