Путин заявил об отсутствии планов восстанавливать Россию в имперских границах
- AP
«Мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости Путина.
По его словам, после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.
В конце января президент Латвии Эгилс Левитс высказал мнение, что Россия хочет восстановить советскую империю.
Ранее в российском МИД заявили, что вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении или восстановлении СССР, о чём неоднократно говорил президент России Владимир Путин.