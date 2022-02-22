Путин заявил об отсутствии планов восстанавливать Россию в имперских границах

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Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что в Москве видят спекуляции на тему того, что Россия якобы хочет восстановить империю, однако эти сообщения не соответствуют действительности.
Путин заявил об отсутствии планов восстанавливать Россию в имперских границах
  • AP

«Мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.

В конце января президент Латвии Эгилс Левитс высказал мнение, что Россия хочет восстановить советскую империю.

Ранее в российском МИД заявили, что вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении или восстановлении СССР, о чём неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

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