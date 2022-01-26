Президент Латвии Левитс считает, что Россия намерена восстановить советскую империю

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Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Россия хочет восстановить советскую империю.
Президент Латвии Левитс считает, что Россия намерена восстановить советскую империю
  • Legion-Media

«Вторжение России в Грузию в 2008 году и её агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990—1991 годах благодаря попыткам угнетённой нации восстановить свободу», — говорится в опубликованном на президентском сайте обращении главы латвийского государства.

Он добавил, что, «как бы Россия ни старалась, колесо истории не повернуть вспять».

Ранее в российском МИД заявили, что вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении или восстановлении СССР, о чём неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

В декабре замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд выразила опасения, что президент России стремится «воссоздать Советский Союз».

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