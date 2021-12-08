Нуланд поделилась опасениями о попытках Путина воссоздать Советский Союз

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В США опасаются, что президент России Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз, заявила замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд.
Нуланд поделилась опасениями о попытках Путина воссоздать Советский Союз
  • Reuters
  • © Alex Brandon

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз», — цитирует Нуланд РИА Новости.

Она предостерегла Россию от якобы готовящегося вторжения на Украину, подчеркнув, что это противостояние будет стоить большой крови.

«Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России», — пояснила заместитель госсекретаря.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что о возможности отправки российских войск на Украину даже речи не было.

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Джо Байденом выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева в отношении Донбасса.

Он на конкретных примерах проиллюстрировал Байдену деструктивную линию Киева, которая направлена на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в нормандском формате.

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