Ушаков: о возможности отправки российских войск на Украину даже речи не было

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О возможности отправки российских войск на Украину даже речи не было, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков: о возможности отправки российских войск на Украину даже речи не было
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это — какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом», — сказал он.

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Джо Байденом ранее выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева в отношении Донбасса.

Он на конкретных примерах проиллюстрировал Байдену деструктивную линию Киева, которая направлена на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в нормандском формате.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров лидеров Соединённых Штатов и России отметил готовность Вашингтона способствовать продвижению Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

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