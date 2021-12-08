Ушаков: о возможности отправки российских войск на Украину даже речи не было
- РИА Новости
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«Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это — какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом», — сказал он.
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Джо Байденом ранее выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева в отношении Донбасса.
Он на конкретных примерах проиллюстрировал Байдену деструктивную линию Киева, которая направлена на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в нормандском формате.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров лидеров Соединённых Штатов и России отметил готовность Вашингтона способствовать продвижению Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.