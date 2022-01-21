МИД России: вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении СССР

Вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении или восстановлении СССР, о чём неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявили в российском МИД, отвечая на вопросы СМИ.

«Вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — сообщило министерство.

Вместе с тем там напомнили, что у России, как и у США и других стран, есть законные интересы, в том числе в сфере безопасности.

В декабре замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд выразила опасения, что президент России Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз».

После этого в Кремле отметили, что Нуланд «прекрасно разбирается» в тематике России, а также «во всех нюансах постсоветского пространства» и прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно.