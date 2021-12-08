В Кремле прокомментировали заявление Нуланд о «воссоздании» СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд касательно опасений Вашингтона, что российский лидер Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз.

Он отметил, что «госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства».

«Я убеждён, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывание Нуланд, заявил в интервью РИА Новости, что в США «испытывают фантомные боли холодной войны».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв отметил, что обвинения США в адрес России в желании восстановить Советский Союз являются нелепыми домыслами.