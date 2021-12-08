В Кремле прокомментировали заявление Нуланд о «воссоздании» СССР
- AP
Он отметил, что «госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства».
«Я убеждён, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал Песков.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывание Нуланд, заявил в интервью РИА Новости, что в США «испытывают фантомные боли холодной войны».
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв отметил, что обвинения США в адрес России в желании восстановить Советский Союз являются нелепыми домыслами.