«Очень рассчитываю, что наши города забудут, что такое обстрелы»: глава ДНР Пушилин — о ситуации в Донбассе

Войска ДНР продвигаются по территории бывшей административной Донецкой области согласно плану, рассказал в интервью RT глава республики Денис Пушилин. Говоря о сроках достижения этих целей, он выразил надежду, что украинские военнослужащие проявят благоразумие и сдадут оружие, тем самым ускорив освобождение ДНР. По его словам, для помощи возвращённым территориям сформирован штаб, который занимается восстановлением энергоснабжения и связи, а также организует получение пенсий и социальных пособий.

— Расскажите о самом главном: как дела обстоят на фронте?

— Фронт можно разделить уже на несколько составляющих. Есть фронт, и города, и районы Донецкой Народной Республики, которые были и до этого подконтрольны нам. Увы, противник, отступая, старается нанести как можно больше ущерба. Такое впечатление складывается — отомстить в первую очередь гражданскому населению.

Совершаются обстрелы как Донецка, так и Горловки, Докучаевска, Ясиноватой. Увы, можно констатировать, что за последние недели не нанесено ни одного попадания для уничтожения целей военного характера. Это не наши позиции. Это никакие не военные объекты. Это гражданская инфраструктура. В цифрах скажу: уничтожено или повреждено 500 домостроений и 195 объектов социальной сферы за этот период.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Только за последние сутки у нас 12 раненых (из них трое детей) и один погибший. Поэтому ситуация остаётся сложная. Но наши подразделения стараются эту ситуацию купировать. Уничтожаются огневые точки противника, с которых наносятся удары по нашим городам. Сбиваются ракеты «Точка-У». Только за последние дни три ракеты было сбито нашими силами ПВО.

Сложность заключается в том, что очень много оружия было завезено в последние месяцы к линии соприкосновения, и мы об этом сигнализировали. Разведка очень чётко выявляла то количество тяжёлого вооружения, то количество боеприпасов, которое поставлялось в Донбасс. С учётом такого количества, скажем, наши подразделения отрабатывают. Но это не произошло, как нам хотелось бы, в какие-то сжатые сроки. Но ситуация меняется, противник отступает. Я очень рассчитываю, что в считаные дни наши города забудут, что такое обстрелы, что такое прятаться в убежища.

РИА Новости

© Иван Родионов

Что касается освобождённых населенных пунктов — здесь тоже ситуация постепенно меняется. Наши подразделения освобождают один населённый пункт за другим. На данный момент освобождено 39 населённых пунктов. Город Мариуполь окружён, взят в кольцо. Здесь сложность с данным городом заключается в том, что противник в лице националистических батальонов использует гражданское население как «живой щит».

Несмотря на то, что нами вчера буквально организован и максимально оповещены с нашей стороны жители Мариуполя о гуманитарном коридоре, тем не менее, воспользоваться им практически не получается. Даже несмотря на договорённости между Россией и Украиной в рамках переговоров, которые прошли вчера.

Националистические батальоны, в частности, батальон «Азов» — он препятствует физически, и у нас есть факты, что гражданские люди просто расстреливаются при попытке выйти в безопасные районы. За сегодняшний день буквально одна семья смогла прорваться, выйти по указанном коридору и попасть в безопасное место. Увы, это так.

Что касается других населенных пунктов, Волноваха — город практически освобождён, идёт дозачистка разрозненных групп националистов. Я думаю, какие-то считаные дни — и мы уже сможем говорить, что город полностью освобождён, и там уже сможет работать наш штаб по оказанию помощи освобождённым территориям. Работаем. Хотелось бы быстрее. Но двигаемся согласно плану.

— По поводу Мариуполя. Вы говорите, что взят в кольцо. Полностью? И трасса Днепропетровск — Мариуполь?

— Да, совершенно верно. Трасса взята под контроль подразделениями Вооружённых Сил Российской Федерации, а также Донецкой Народной Республики. По сути, националистам отступать некуда. Единственная у них возможность, и это самый благоразумный шаг с их стороны был — это сложить оружие. Тогда им будет гарантирована жизнь. Но воспользуются они этим или нет — покажет время. Пока тяжёлая ситуация.

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— Вы предлагали гуманитарный коридор Вооружённым силам Украины. Это касается всех вооружённых, нацбатальонов тоже.

— Не совсем так. Гуманитарный коридор — это для гражданского населения.

— Я о тех, кто сложит оружие.

— Всем остальным, кто с оружием в руках противостоит нашим подразделениям, мы предлагали и предлагаем сложить оружие. Взаимен этого мы гарантируем сохранение им жизни, предоставление всей необходимой помощи, в том числе, медицинской. После того как будут завершены боевые действия, после того как они подпишут документы, что они не будут участвовать в боевых действиях против Донецкой Народной Республики, против Луганской Народной Республики, против Российской Федерации, они будут отпущены к себе домой, к своим семьям.

Какое-то количество военнослужащих всё же последовали по этому пути. И они находятся сейчас в безопасности. Однако националисты — они препятствуют. Есть регулярная армия, и есть националисты, которые, увы, заточены идеологически, и они являются военными преступниками. Основная доля вины лежит именно на них. И они это прекрасно понимают. Они угрожают расправой в адрес тех военнослужащих, которые готовы сложить оружие. И они этому тоже препятствуют.

— Как вы думаете, сколько у вас займёт времени освободить всю ДНР?

— Здесь, наверное, неправильно было бы делать какие-то прогнозы. Потому что мы двигаемся согласно плану, однако есть факторы, которые могут ускорить процесс освобождения территории Донецкой Народной Республики, так же и замедлить. Есть такие факторы.

И здесь мы рассчитываем на благоразумие тех, кто действительно хочет жить. Я говорю про военнослужащих. С нашей стороны, конечно, будут предприниматься дальше шаги, чтобы минимизировать, насколько это возможно, гибель гражданского населения, не допустить их гибели от рук националистических батальонов, и других подразделений вооруженных формирований Украины.

— Нет никаких прогнозов?

— По срокам я не готов вам говорить. Есть определённый план, согласно которому мы двигаемся. Но ситуация может меняться. И в одну, и в другую сторону.

— Дальше ваши войска пойдут?

— Основная цель, на сегодняшний день — это выйти на границы бывшей административной Донецкой области. Это основная цель. Дальше покажет время.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Дальнейшие планы — это освободить территорию Донецкой Народной Республики и строить мирную жизнь. Заниматься созиданием, восстановлением того, что было разрушено. Ну, и, конечно, концентрироваться на тех аспектах мирной жизни, которых Донбассу не хватает уже как восемь лет.

— В первые дни начала специальной операции Народная милиция призывала ВСУ сдать оружие, чтобы дальше в будущем строить вместе эту страну. Означает ли это, что есть какие-то планы или возможности возвращения в состав Украины?

— В данный момент можно говорить, что жители республик определились со своим будущим ещё в 14-м году, после того как произошел референдум. После этого были предприняты все возможные шаги, с нашей стороны, со стороны Российской Федерации, как стороны гаранта выполнения Минских соглашений, чтобы конфликт был разрешён, и тогда можно было бы говорить о каких-то моментах сосуществования с Украиной.

Сейчас, на данный момент, мы говорим, что, как государство Донецкая Народная Республика, как государство Луганская Народная Республика, являются признанными Российской Федерацией. И мы будем исходить уже исключительно из этого.

— Некоторые даже здесь, в Донецке, простые граждане в первые дни говорили мне: наверное, наш глава, может быть, станет президентом Украины. Думали хотя бы когда-нибудь об этом?

— Вы знаете, я никогда не думал, что в 2014-м году может такое произойти в тех масштабах, которые мы увидели. Это трудно представить, трудно предположить. Как дальше будет развиваться ситуация — посмотрим. Но сейчас основная цель — это сделать безопасной и мирной жизнь в Донецкой Народной Республике. Это цель для меня номер один.

— Сейчас во многих районах, освобождённых территориях, населённых пунктах нет электричества, газа. В условиях ведения боевых действий как вы справляетесь с гуманитарными аспектами?

— Это те проблемы, которые перед нами становятся задачами. И которые поэтапно нами решаются. Создан штаб по оказанию помощи освобождённым территориям, который включает в себя целый перечень мероприятий. Это, скажем, восстановление поставок электроэнергии, это восстановление связи, это ремонт разрушенного, как жилья, так и соцсферы. Это, конечно, в кратчайшие сроки восстановление возможности гражданскому населению получать пенсии, социальные пособия, зарплаты бюджетникам. Это теперь тоже наша зона ответственности. Вот эта работа выстраивается.

РИА Новости

© Илья Питалев

На примере сегодняшнего выездного заседания штаба, которое состоялось в Гранитном, выстроена модель как будет происходить работа, как будет происходить поддержка тех населённых пунктов, которые освобождены. А там чётко обозначены сроки. Если пенсия гражданам, то первая пенсия, те кто уже попали в списки, те кто подали документы, произойдёт 7-го числа. Если говорить о восстановлении электроэнергии, то буквально два-три дня — и электроэнергия в данном населённом пункте будет. Если говорить о связи, то связь уже есть, на сегодняшний день, включая и мобильный интернет 4G.

— Как в этих местах люди вас встречают? Западные СМИ говорят о том, что это оккупация. Мы видим другое, когда мы заходим в эти населённые пункты.

— Я чувствую поддержку. И я чувствую, что люди устали за эти годы. А я напомню, что по всей территории Донецкой Народной Республики в 2014 году проходил референдум. Люди, по сути, оказывались в заложниках. Та территория Донбасса, которая была подконтрольна Украине, на ней происходили порой жуткие вещи, и свидетельства об этом есть. И ещё нам предстоит в этом плане поработать. И каждый военный преступник должен быть наказан.

Но, помимо этого, происходила насильственная украинизация. Мы это увидели сегодня, посетив школу, и посмотрев и учебники, и раскраску на школах, и прочее. Это то, что для Донбасса всегда было не совсем приемлемо. Это русский регион, всегда был, всегда им оставался. И по сегодняшнему общению с жителями я в этом в очередной раз убедился. Они нас воспринимают как тех, кто принёс освобождение, и возврат к нормальной жизни, возврат к нормальному существованию в рамках добрососедских отношений с теми, кто действительно нам является другом, кто нас поддерживает.

И вот та истерия русофобская, конечно же, она неприемлема для русского Донбасса в том числе. В освобождённых населённых пунктах мы чувствуем только поддержку. В чём могли убедиться сегодня абсолютно все, кто с нами посещал населённый пункт Гранитное.

— В 2014-м году что могло бы произойти иначе? Почему так произошло? Это радикальные силы, которые влияют на политическое решение в Киеве. Или это давление Запада?

— Если смотреть в первом приближении, то можно сказать, что и внешние, и внутренние факторы — они способствовали тому, как вёл себя Киев последние годы, после 2014 года. Если посмотреть, кто управляет националистическими батальонами, кто их финансирует, то это как раз тот же самый Запад. Поэтому мы упираемся в то, что как раз Запад является основным инициатором тех событий, которые происходили после 2014 года на Украине. И инициатором, и виновником.

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Почему и в чём выгода Запада? Это становится очевидным буквально по событиям сегодняшнего дня. Западу не нужна сильная Россия. Западу вообще не нужны конкуренты. Запад — в первую очередь, США, Великобритания. Сильные страны, будь это Россия, Китай, другие страны, они будут всячески ограничиваться в своих возможностях развиваться. Что такое Украина — это плацдарм для наступления на Россию. В том числе и военного.

Поэтому Украина стала марионеткой в руках США. Режимы, которые приходили, будь это режим Порошенко, будь это Зеленского, они были крайне несамостоятельны. Даже если Зеленский приходит к власти на мирных лозунгах, о том что он, как только придёт к власти, закончит войну, и что он казался более здравомыслящим, лишённым каких-то радикальных взглядов, и именно поэтому он получил поддержку более 70%, увы, как только он стал президентом — он полностью поменял свой курс, поменял свои взгляды.

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Он вынужден был это сделать, потому что давление Запада было очевидным. И он в своих действиях стал ещё хуже, чем Порошенко. Более примитивен, чем Порошенко. Это отразилось, в том числе, и на Минских соглашениях, на ходе переговорного процесса. И это проявлялось на протяжении всего периода. Минские соглашения подписывались, когда Украина терпела поражение. Поражение от Донецкой, от Луганской народных республик. Когда армия Украины загонялась в «котлы».

И, соответственно, Минские соглашения Украина тогда подписывала вынужденно. Но, подписывая их, они изначально не планировали их выполнять. В чём мы убедились. Мы и раньше это понимали, и осознавали. Но всё равно нужно было использовать любую попытку, любой шанс завершить конфликт мирным путём. Но, как оказалось, эти наши надежды, даже самые малые, оказались тщетными.

Киев не намерен был выполнять Минские соглашения. И преследовал единственную цель: как только подвернется первая возможность — зачистить Донбасс силовым путём. И только в самые последние дни, когда это стало очевидным для всех, мы вынуждены были обратиться к Российской Федерации. И ситуация поменялась в корне.

— Сейчас переговоры ведутся между Россией и Украиной. Касается ли это вас? Если будет достигнута какая-то договорённость между Москвой и Киевом, это будет только про специальную операцию? Или это может достигнуть вас тоже, и вам придётся остановить ваше наступление?

— Мы не рассматриваем варианты, при которых нам придётся остановить нашу контрнаступательную операцию и освобождение наших городов и районов на территории бывшей Донецкой области. Такая же ситуация и у Луганской Народной Республики. Даже с учётом того, что мы приветствуем любой переговорный процесс, это лучше чем война, но мы не испытываем никаких иллюзий в отношении того, что Украина может что-то предпринять, в плане каких-то миротворческих инициатив.

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Свидетельство этому — это вот та договорённость о гуманитарных коридорах. Договорённость была вчера — сегодня той возможности из Мариуполя выйти гражданскому населению у этого гражданского населения воспользоваться не было. Батальон «Азов» блокирует выход гражданского населения. Всё, вот они договоренности. А вот она реализация их Украиной. Поэтому иллюзий никаких нет, мы с этим сталкивались на протяжении всего переговорного процесса в рамках Минских соглашений. Украина под многими документами подписывалась, пыталась что-то где-то какие-то хоть маленькие шаги предпринять для реализации Минских соглашений. Но это оказывалось просто пшиком, и ничем, какими-то конкретными шагами, увы, это не увенчалось.

— Есть ли у вас информация о том, что есть иностранные наёмники, или есть попытки со стороны Украины привлечь ещё иностранных наёмников?

— К сожалению, есть такая информация. Наши разведданные говорили о том, что изначально это всё мимикрировало под инструкторов западных. И они доставлялись на территорию Донбасса, подконтрольного Украине, и проводили свою деятельность, где-то обучение. В определённый момент у нас появилась информация, что на Донбасс доставляются уже наёмники. Сейчас и президент Зеленский этого не скрывает. Он заявил даже о цифрах, что ещё дополнительно должны прибыть, по его договорённостям, там 16 тысяч наёмников из разных стран. В первую очередь, это Польша, Хорватия. Те наёмники, которые уже присутствуют на территории Украины.

— Пока на фронте не встречались они вашим бойцам…

— Вы знаете, с 2014 года, когда использовались наемники, когда использовались иностранные ЧВК, мы сталкивались с ситуацией, когда вооружённые формирования Украины бросали на поле боя своих раненых, коллег. Но, при этом старались вывезти даже трупы. Выбирали вывезти труп ЧВКшника или наёмника, чтобы он не попал непосредственно в наши руки, чтобы не было у нас возможности иметь доказательную базу.

— Какая судьба ожидает Украину, по-вашему, сейчас?

— Сложно говорить. Идёт военная операция. Но есть глубокое убеждение, что она будет завершена ровно с теми целями, из-за которых начиналась. Это защита Донецкой и Луганской Народной Республики, гражданского населения, и демилитаризация Украины, денацификация Украины. И после этого будущее Украины должен определить народ Украины, который там проживает. Тогда это будет, по крайней мере, справедливо.

— От чего это зависит? Если не пойдёт на контакт, не пойдёт на переговоры украинская сторона, какой худший сценарий ожидаете?

— Самое благоразумное, что могла бы сделать нынешняя киевская власть — это сложить оружие, отдать приказ. Это сохранило бы большое количество жизней. Как среди вооружённых формирований Украины, так и среди гражданского населения. Но, как мы видим, у них нет такой возможности. Запад видит ситуацию по-другому, чтобы она завершилась. Поэтому, увы, мои прогнозы в отношении нынешнего киевского режима пессимистичны. Без расшифровок.