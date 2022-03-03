«Страна погружается в полный хаос»: на Украине после раздачи оружия грабят магазины и расстреливают мирных граждан

После бесконтрольной раздачи огнестрельного оружия всем желающим по Украине прокатилась волна мародёрства и насилия по отношению к мирным жителям. В СМИ ежедневно появляются материалы о том, как бойцы теробороны расстреливают гражданских, пытающихся уехать в безопасное место. По словам экспертов, украинские власти раздали по меньшей мере 30 тыс. единиц оружия, что привело к погружению многих городов страны в хаос.

После решения властей Украины раздать оружие всем желающим на улицах городов страны появились мародёры, которые опустошают магазины и стреляют в тех, кто пытается им помешать. Жители украинских населённых пунктов публикуют в соцсетях видео, как разоряются торговые точки, откуда выносят продукты, лекарства и технику.

Так, в Мелитополе среди мародёров был замечен пятикратный чемпион Украины по богатырскому многоборью Александр Скрипченко. На скриншотах, выложенных местными жителями в соцсетях, мужчина выходит из магазина с ящиком каких-то продуктов. «Город его медалями награждает, а он АТБ выносит», — подписали кадры пользователи.

Мирные жители снимают мародёров на камеру, чтобы украинцы «знали своих героев». Между тем во многих городах положение тяжёлое — не хватает еды и жизненно необходимых лекарств.

Однако противостоять вооружённым бандам, в которые превращается так называемая украинская территориальная оборона, простые люди не могут.

Сообщается, что в Одессе бойцы теробороны начали охоту на иностранных дальнобойщиков. По данным Telegram-канала «Сигнал», 2 марта в Одесской области вооружённые люди остановили транзитные фуры из России, Азербайджана, Белоруссии и Турции. Как рассказывают водители, разместившие видео в сети, злоумышленники забрали груз, а также все их личные вещи. Кроме того, с фур сняли все колёса.

Убивают семьями

Участники вооружённых формирований не только грабят, но и убивают мирных граждан. Так, житель села Змиёв Харьковской области рассказал RT, как тероборона расстреляла семью, ехавшую на своём автомобиле в больницу.

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«В Харьковской области был объявлен комендантский час с 15:00, — говорит мужчина. — У соседей ребёнку стало плохо. Они отъехали от дома на 500 метров, и их с блокпоста расстреляли. Муж скончался на месте, у жены пулевое ранение в лёгкое. Один ребёнок ранен, другой вроде цел. Вот так они к мирному населению относятся. Все уже ждут, когда Харьков возьмут русские войска и зачистят город от таких».

Ещё один трагичный случай произошёл в городе Лозовая. Там украинские бойцы расстреляли две семьи, которые пытались выехать в Гоптовку к российской границе. Погибли трое детей. Одна женщина с ребёнком выжила, но их увезли в неизвестном направлении. Как позже писали в Telegram-каналах — снимать фейк о «преступлении русских».

По словам жителей Харьковской области, бойцы нацбатальонов выгоняют их из домов и прикрываются мирным населением.

«Местные бойцы теробороны расставляют зенитно-ракетные комплексы в частном секторе. К людям на участки заезжают «Тунгуски», их накрывают маскировочной сеткой, и они дежурят там. Снайперы готовят себе места в домах, выгоняя людей, занимают позиции на крышах многоэтажек, провоцируя огонь по жилым районам», — рассказал RT по телефону очевидец.

В Telegram-каналах также сообщают, что фиксируются случаи, когда занимающиеся снабжением бойцы теробороны передвигаются в оранжевых почтовых автомобилях DHL и на каретах скорой помощи.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отмечает, что массовая раздача оружия приведёт к трагическим последствиям.

«Это элемент дальнейшей хаотизации ситуации на Украине. По некоторым данным, выдано уже почти 30 тыс. единиц автоматического стрелкового оружия. Раздача оружия без всякого учёта приведёт просто к тому, что, в частности, Киев превратится в место, где вооружённые банды мародёров будут грабить своих собственных граждан, изымать автотранспорт, захватывать ценное имущество, — считает эксперт. — Мы уже сегодня видим расстрелы на улицах Киева по абсолютно надуманным поводам. Вооружённые люди останавливают автомобиль, изымают ценности, расстреливают людей, мотивируя это тем, что перед ними якобы переодетые российские диверсанты. Украина погружается в полный хаос, и это будет иметь абсолютно трагические последствия».

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, одной из причин раздачи оружия стала неспособность украинских властей защитить мирное население.

«Решение Зеленского и его правительства раздавать оружие киевлянам говорит о том, что они не способны оказать сопротивление российским войскам и снимают с себя ответственность за защиту Киева. То есть фактически сказав: «Как хотите, так и защищайтесь, а мы умываем руки», — считает эксперт. — Те люди, которые развязали войну, теперь уходят в сторону, прячутся под ковёр и заставляют киевлян самих воевать с хорошо организованной и обученной, обеспеченной бронированной техникой российской армией».

По мнению Литовкина, оружие раздали также для того, чтобы использовать ситуацию в провокациях против российской армии.

«Создать хаос в Киеве: грабёж населения, бандитские разборки, а потом свалить это на российскую армию. Якобы это она пришла и разграбила граждан. Мол, это не бандиты национального батальона, не выпущенные из тюрем преступники, а российская армия, — отметил Литовкин. — Тем более это легко будет сделать, когда российская армия войдёт в Киев и будет вынуждена защищаться от стреляющих в неё людей в гражданской одежде».