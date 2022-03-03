«Такие формирования воюют до первых потерь»: генерал-полковник Владимир Шаманов — об украинской территориальной обороне

Российская армия во взаимодействии с подразделениями республик Донбасса продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На фоне больших потерь личного состава ВСУ и подразделений националистов киевский режим решил задействовать последний резерв — формирования так называемой территориальной обороны. Какую роль могут сыграть отряды, наспех сформированные из вооружённого, но не обученного воевать гражданского населения? Об этом RT спросил Героя России, депутата Госдумы генерал-полковника Владимира Шаманова.

— Владимир Анатольевич, как вы оцениваете создание на Украине формирований так называемой территориальной обороны?

— Как преступное и откровенно бесчеловечное решение. Президент России совершенно верно назвал режим Зеленского «шайкой наркоманов и бандитов». Кто-то из этих временных властителей Украины не понимает, что делает. Другие, наоборот, всё просчитали и готовы цинично прикрыться людьми, не умеющими воевать, пушечным мясом. Этот, по их мнению, расходный материал нужен только для того, чтобы на какое-то минимальное время задержать продвижение наших войск в городских кварталах. Но бойцы российских спецподразделений неизбежно овладеют городами. Наверное, смерть штатских людей нужна преступникам в украинской власти только для того, чтобы самим успеть убежать от возмездия.

— Кто, по-вашему, сейчас составляет костяк теробороны в Киеве, Харькове, других украинских городах?

— Я точно знаю, кто стоит во главе этих отрядов: националисты, фашисты, получившие боевой опыт в Донбассе. А личный состав, уверен в этом с большой долей вероятности, состоит из людей, полностью одурманенных русофобской пропагандой, и откровенно бездельного населения. Такая гремучая смесь из разнородных элементов, поставить которых в единый боевой строй нереально. Они просто не смогут выполнять команды.

Gettyimages.ru

© Anastasia Vlasova

—Но в руках у этих людей сейчас есть оружие.

— Да, и некоторые из них им уже активно пользуются. Кто-то быстро поправляет своё финансовое положение, занимаясь грабежами и разбоями. Другие стреляют по проезжающим автомобилям, по случайным прохожим, подозревая в каждом встречном русского диверсанта. Сколько на Украине уже убито людей по глупости? Третьи уже через соцсети продают автоматы…

Вообще, как военный человек я возмущён «вертолётной» раздачей оружия. Как сообщалось самими пропагандистами киевского режима, только в украинской столице выдано непонятно кому 25 тыс. автоматов и множество патронов. Зеленскому не жалко народ, которым он пока ещё правит. Или он надеется, что вот перестреляют они сами себя, а потом всё спишут на «оккупантов»? Нет, ему самому придётся ответить и за это преступление — за привлечение к участию в боевых действиях штатских людей.

— Вам самому во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе приходилось сталкиваться в бою с подобными вооружёнными формированиями?

— Нет, там другая ситуация была. Но террористы часто прятались за спинами мирного населения. Всегда это были не местные жители, не уроженцы того или иного населённого пункта, а пришлые бандиты. Хаттаб небезызвестный, другая набежавшая иностранная шваль безжалостно пытались подставить под пули моих солдат, женщин, детей, стариков. Но мы по ним не стреляли, и многие мирные жители потом благодарили российских солдат и офицеров за спасение их жизней.

Бандиты из киевской власти и батальонов националистов точно так же относятся к украинскому населению — как к чужому. Им не жалко этих людей, они не выпускают их по гуманитарным коридорам, открытым российской армией, а где-то, как в Донбассе, в Волновахе и Мариуполе, вообще держат в заложниках. Что тогда говорить о приехавших воевать на Украину иностранных наёмниках?

— Вы сказали, что по мирным людям российские солдаты не стреляют. Будет ли снисхождение к бойцам территориальной обороны?

— Если человек на поле боя держит в руках оружие, он кто?

— Понятно. А если тероборонец будет захвачен в плен?

— Задержали, разоружили, накормили, под суд. Наказание — в соответствии с законодательством, в зависимости от установленной вины. Но уверен, что мёртвых и пленных среди этих людей будет мало.

— Почему?

— Когда на них пойдут бойцы наших спецподразделений или бронетехника, вся воинственность у «защитников» вмиг испарится. Боевая эффективность украинской теробороны близка к нулю. Повторю, это пушечное мясо. Такие формирования воюют до первых потерь, потом разбегаются.

– Что бы вы, человек с большим боевым опытом, пожелали украинским гражданам, которые сейчас в порыве ложно понятого патриотизма вступили в отряды территориальной обороны?

– Себя не жалко, пожалейте своих матерей, жён, детей. Бросайте оружие, идите по домам. Русская армия с мирным населением не воюет.