Минобороны: ВС России были обстреляны из Мариуполя после наступления режима тишины

Российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины.

«По позициям российских вооружённых сил в 10:08 из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, а из Волновахи непрерывный огонь вёлся с 10:11 до 10:21», — заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители из украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.

В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большая часть из них — женщины и дети.