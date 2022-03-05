Минобороны: ВС России были обстреляны из Мариуполя после наступления режима тишины

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Российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины.
Минобороны: ВС России были обстреляны из Мариуполя после наступления режима тишины
  • РИА Новости

«По позициям российских вооружённых сил в 10:08 из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, а из Волновахи непрерывный огонь вёлся с 10:11 до 10:21», — заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители из украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.

В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большая часть из них — женщины и дети.

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