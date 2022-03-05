Пушилин: из-за подрыва боевиками «Азова» дома в Мариуполе под завалы попали 200 человек

Боевики отряда «Азов» устроили взрыв в доме в Мариуполе на бульваре Меотиды. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Буквально несколько минут назад боевики «Азова» привели в действие заложенное ранее взрывное устройство», — цитирует РИА Новости Пушилина.

В результате взрыва произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20.

По его словам, под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азов» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.

По словам замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела МВД ДНР Артёма Малеванного, украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.