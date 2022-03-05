Россия объявила режим тишины для выхода жителей Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам

Российская сторона с 10:00 по московскому времени объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи, заявило Министерство обороны России.

«Сегодня, 5 марта, с десяти часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — сообщило ведомство.

Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной, подчеркнули в Минобороны.

По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.