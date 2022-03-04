МВД ДНР: националисты не выпускают людей из Мариуполя

Замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела Министерства внутренних дел ДНР Артём Малеванный заявил, что украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.

По его словам, в Новоазовск приходят мирные жители из Мариуполя, которые окольными путями добираются до города, так как националисты не дают им зелёного коридора.

«Украинские войска переживают, что выйдут все мирные жители, они останутся одни — и им деваться некуда, они переживают за это, что не будет щита», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что силы ДНР встречают мирных жителей, которые находятся в шоке.

«Находятся в шоковом состоянии от того, что происходит. Никаких зелёных коридоров не дают пока украинские нацисты. Надеюсь всё-таки на их благоразумие, потому что это люди. Мы готовы встретить всех и оказать любое содействие», — сказал Малеванный.

Ранее в Минобороны России заявили, что националисты убили четырёх украинских офицеров в Северодонецке.