Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что около 400 жителей Волновахи и окрестных сёл были эвакуированы 5 марта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Кириленко в его Telegram-канале.

«Около 400 жителей Волновахи и окрестных посёлков удалось эвакуировать за сегодня. Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до населённого пункта, недалеко от которого остановилась колонна эвакуационного транспорта», — написал он.

По его словам, в настоящий момент эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

Ранее в ДНР сообщили, что националисты отказываются дать гуманитарный коридор жителям Мариуполя.